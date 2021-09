Paskutinį vasaros mėnesį NT pirkėjai nebuvo tokie aktyvūs – didėja nerimas dėl ateities

Per aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje iš viso įregistruota 106,5 tūkst. NT pirkimo-pardavimo sandorių. Tai yra net 37 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-rugpjūtį, kai buvo įregistruota 77,7 tūkst. NT sandorių. Palyginti su analogišku 2019 metų laikotarpiu, kai buvo fiksuota apie 84 tūkst. NT sandorių, šių metų rezultatas yra ketvirtadaliu didesnis.

Vien tik per šių metų rugpjūčio mėnesį įregistruota 12,9 tūkst. NT sandorių – 9 proc. daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, bet 13 proc. mažiau nei šių metų liepos mėnesį.

„Nuo šių metų pavasario nuosekliai tempą auginusi NT sandorių rinka vasarą užbaigė žemesne pavara – visose kategorijose fiksuotas įregistruotų sandorių skaičius buvo mažesnis nei iki tol.

Iš dalies tai gali būti susiję su tuo, kad rugpjūtis tradiciškai yra vasaros atostogų metas, kai dauguma planuoja keliones ir galvoja apie poilsį, o ne apie būsto ar žemės sklypų pirkimą. Nepaisant šio sulėtėjimo, bendras šių metų rezultatas visose NT objektų kategorijose yra maždaug trečdaliu geresnis nei praėjusiais metais, kurie buvo pažymėti pandemijos ir karantino suvaržymų“, – kalba Registrų centro Duomenų sprendimų ir analizės departamento vadovo pareigas laikinai einantis Paulius Rudzkis.

Šiemet visoje Lietuvoje įregistruota 26 tūkst. butų pardavimų – 31 proc. daugiau nei per aštuonis 2020 metų mėnesius, kai įregistruota beveik 20 tūkst. butų pardavimų (2019 m. sausį-rugpjūtį – 23,4 tūkst.), o vien tik per šių metų rugpjūtį – 3 tūkst., arba 5 proc. daugiau nei praėjusių metų rugpjūtį, bet 16 proc. mažiau nei šių metų liepą.

Vilniuje šiais metais įregistruota iš viso 9,2 tūkst. butų sandorių, arba 29,5 proc. daugiau nei atitinkamą laikotarpį pernai (2019 m. sausį-rugpjūtį – 7,8 tūkst.), Kaune – 3,6 tūkst., arba 23 proc. daugiau (2019 m. – 3,3 tūkst.), Klaipėdoje – 2,4 tūkst., arba 56 proc. daugiau (2019 m. – 2,2 tūkst.).

Per šiuos metus visoje šalyje taip įregistruota per 10,5 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 36 proc. daugiau nei 2020 metų sausį-rugpjūtį, kai įregistruota daugiau kaip 7,7 tūkst. individualių namų sandorių (2019 m. sausį-rugpjūtį – 7,7 tūkst.). Tik per šių metų rugpjūtį pasikeitė 1,4 tūkst. gyvenamųjų namų savininkų, arba 8 proc. daugiau nei per 2020 metų rugpjūtį, bet 13 proc. mažiau nei per šių metų liepą.

Visoje šalyje šiemet taip pat įregistruota beveik 54 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Tai yra 41 proc. daugiau nei per praėjusių metų sausio-rugpjūčio mėnesius sandorių (2019 m. sausį-rugpjūtį – 40 tūkst.). Vien tik per rugpjūtį įregistruota 6,7 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 11 proc. daugiau nei 2020 metų rugpjūčio mėnesį, bet 11 proc. mažiau nei šių metų liepą.