Meras A. Vaicekauskas pažymėjo, kad, išsipildžius svajonei turėti Prienuose baseiną, kuris papildė išvystytą sporto bazę, Prienai tapo visiškai sveikatingumui ir sportui paruoštu miestu.

Šalia naujojo baseino yra šiuolaikinė sporto arena, renovuotas futbolo stadionas, sporto aikštelės paplūdimio futbolui, tinkliniui, lauko tenisui ir dar daug naujų bei atnaujintų sporto objektų mieste, prie mokyklų ir visame krašte.

Prienų baseino statybos prasidėjo 2018 m., o sėkmingiausi buvo 2020 metai. Per juos statybos darbams gauta per pusantro milijono eurų investicijų, antra tiek – iš fondo COVID-19 pandemijos padariniams mažinti. Iš viso baseino statybos atsiėjo per 4,5 mln. eurų.

Naujasis baseinas – su keturiais 25 m ilgio plaukimo takeliais, sūkurinėmis voniomis, pirtimis, vaikams skirtu baseinu, kuriame profesionalūs treneriai vykdys ir pradinukų mokymo plaukti programą, organizuos jaunųjų Prienų KKSC auklėtinių plaukimo treniruotes.

Jau vedamos diskusijos ir su plaukimo organizacijomis bei asociacijomis dėl papildomų paslaugų– nuo plaukimo mokymo, profesionalių trenerių bei plaukikų rengimo iki sveikatingumo užsiėmimų įvairaus amžiaus žmonėms.

Gražiai, tvarkingai ir moderniai įrengtos patalpos, šviesa, šiluma, daug žalumos aplink sukuria jaukumo įspūdį. Kviečiame lankytis, pramogauti, naudotis baseino ir pirčių paslaugomis.