Didžioji Kauno sporto halės rekonstrukcija – prie pabaigos

Naujienų agentūros ELTA kalbintas Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius sakė, kad jau baigiami pagal architekto Marijaus Preiso parengtą Sporto halės kapitalinio remonto projektą visi darbai.

„Lapkričio mėnesį šį objektą vertins priėmimo komisija, o gruodžio antroje pusėje, tikiuosi, atgimusi Kauno sporto halė atvers duris lankytojams. Iki tol „Autokausta“ rekonstruos ir Sporto gatvę iki Halės bei apie ją“, – paaiškino V. Abramavičius.

Jog nuo praėjusio šimtmečio vidurio jau seniai legendine vadinama Kauno sporto halė nebuvo patyrusi jokio rimtesnio remonto. Ją atnaujinant, pasistengta išsaugoti šios istorinės erdvės autentiškumą, tuo pačiu gerokai išplečiant funkcines galimybes.

Savivaldybės administracijos atstovas Arnoldas Bukelis yra teigęs, jog atnaujinta pirmoji visoje Europoje 1939 metais specialiai krepšiniui Kauno Ąžuolyne pastatyta arena lankytojus pasitiks gerokai pasikeitusi. Permainos bus matomos ne tik jos viduje, bet ir iš išorės. Rekonstruojant, pasistengta, kad Halės erdvės būtų pritaikomos įvairesnėms veikloms. Čia bus patogu veikti būreliams, organizuoti neformalaus švietimo veiklas, bendruomenių šventes, koncertus, konferencijas, muges, parodas ir įvairias sporto varžybas. Mobilios nuleidžiamos pertvaros leis suskaidyti salės erdvę į keturias dalis, taip padidinant jos universalumą bei pritaikymo galimybes. Tad vienu metu čia galės vykti atskiros veiklos.

„Iki rekonstrukcijos Halėje buvo viena didelė salė, kur galėjo vykti tik vienas renginys. Nuo šiol jos funkcionalumas bei galimybės smarkiai išsiplės. Čia labai svarbus kompleksiškumo principas. Įrengtos teleskopinės tribūnos, jei prireiks, galės būti išskleistos, o jas sustūmus į vietas, salės grindų plotas padidės apie 800 kvadratinių metrų. Įgyvendinant suplanuotus pokyčius, taip pat įvairių patogumų įrengta lankytojams“, – teigė Sporto halės atnaujinimo projekto autorius architektas Marijus Preisas.

Pažymėtina, kad demontavus esamas tribūnas, naujosios išdėstytos „U“ forma, taip atkuriant istorinės salės erdvės principą, koks buvo daugiau nei prieš 80 metų. Be to, salė „pasistūmė“ rytinio fasado link, o dėl to pastebimai išsiplėtė vakarinis holas. Taip pat įrengtos drabužinės ir erdvesnės „užkulisių“ patalpos.

Iš pagrindų atnaujinta visa pastato inžinerinė infrastruktūra. Antrame aukšte buvo numatytos stacionarios tribūnos, tad bendras jų ir teleskopinių tribūnų vietų skaičius sieks apie 2100, o jei prireiks, tilps ir daugiau žmonių. Per koncertą išdėsčius papildomas vietas parteryje, jų skaičius galės padidėti iki 3 tūkst.