Tai reiškia, kad palyginti su 2016 metais, šiuo metu už butą pirkėjai sumoka maždaug 40 proc. didesnę kainą. Žinoma, Vilniaus miesto savivaldybė nėra vienalytė, ją sudaro 21 seniūnija, kuri turi savo specifinę butų rinką, vystymo potencialą ir skirtingas pirkėjų preferencijas.

Dėl šios priežasties atskirose seniūnijose skiriasi ir vidutinė butų pardavimo kaina, ir nagrinėjamo laikotarpio vidutinių kainų dinamika“, – pranešime cituojamas Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis. Šiuo metu mažiausios senesnės statybos butų (tų, kai sandoris sudarytas praėjus 2 ar daugiau metų po statybos užbaigimo) kainos sostinėje fiksuojamos Panerių, Naujosios Vilnios ir Grigiškių seniūnijose – čia vidutinės senesnės statybos butų kainos siekia apie 1,2 tūkst. už kv. metrą ir yra 35-45 proc. mažesnės už viso Vilniaus vidurkį.

Mažesnės butų kainos taip pat fiksuotos Naujininkuose, Viršuliškėse, Vilkpėdėje, Šeškinėje, Pašilaičiuose, Lazdynuose, Karoliniškėse, Justiniškėse ir Fabijoniškėse. Didesnės butų kainos fiksuojamos Šnipiškėse, Antakalnyje ar Žirmūnuose, kur vidutinė buto kaina jau sieks apie 2 tūkst. eurų už kv. metrą. Pačios didžiausios kainos šiais metais fiksuojamos Senamiestyje, Naujamiestyje ar Žvėryne parduotuose senesnės statybos butuose, kur kainos svyruoja apie 2,4–3 tūkst. eurų už kv. metrą ir yra 30-70 proc. didesnės už vidurkį.

Senesnės statybos butai labiausiai brango Naujamiestyje, Senamiestyje, Šnipiškėse ir Žirmūnuose Per pastaruosius penkerius metus senesnės statybos butų kainos Vilniaus mieste paaugo nuo 40 iki 70 procentų. „Senesnės statybos butų kainos labiausiai augo tose sostinės vietose, kur per pastaruosius keletą metų įvyko daugiausiai pokyčių – pastatyta naujų daugiabučių, kurie savaime kilstelėjo ir senesnių butų kainas, atnaujinta infrastruktūra, kuri į seniūnija priviliojo butų pirkėjus.

Mažiausias kainų pokytis matomas miegamuosiuose rajonuose, kuriuose struktūriškai dominuoja senesnės statybos butai, tad didelė pasiūla ir palyginti mažesnis pirkėjų susidomėjimas, natūralu, nedaro tokio didelio spaudimo kainų augimui“, – sako P. Rudzkis.

Registrų centro duomenimis, sparčiausias senesnės statybos butų kainų augimas fiksuojamas Naujamiesčio, Senamiesčio, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose – čia kainos per pastaruosius 5 metus paaugo apie 63-67 procentus. Kiek kuklesnis kainų augimas fiksuotas Naujosios Vilnios, Lazdynų, Karoliniškių, Naujininkų, Grigiškių, Vilkpedės, Šeškinės ir Panerių seniūnijose – šiuose rajonuose senesnės statybos butų kainos per 5 metus paaugo nuo 50 iki 60 procentų.

Na, o sąlyginai kukliausias kainų augimas buvo Pašilaičių, Verkių, Justiniškių, Pilaitės, Žvėryno, Fabijoniškių, Viršuliškių ir Antakalnio seniūnijose, kur senesnės statybos butai per penkmetį pabrango 40-45 procentais. Naujų butų rinkoje išsiskiria Šnipiškės ir Žirmūnai Naujos statybos butų kainų dinamika atskirose Vilniaus seniūnijų yra dar įvairesnė, o ryškiausi pokyčiai taip pat buvo stebimi Šnipiškių ir Žirmūnų mikrorajonuose.

„Naujos statybos butų projektai sostinėje paprastai vystomi ten, kur jie turi didžiausią atsiperkamumą ir potencialių pirkėjų susidomėjimą. Dėl šios priežasties kainų analizei buvo pasitelkta mažiau nei pusė visų Vilniaus seniūnijų, kadangi kitose metinis naujos statybos butų sandorių skaičius yra nepakankamas statistinei analizei atlikti. Nepaisant to, analizuotų seniūnijų duomenys rodo, kad lyderės pagal kainų augimą yra Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijos“, – teigia P. Rudzkis.

Per pastaruosius 5 metus naujos statybos butų, t.y. tų, kurių pirkimo-pardavimo sandoris įvyko praėjus ne daugiau kaip 2 metams po statybos užbaigimo, kainos analizuotose Vilniaus miesto seniūnijose pakilo nuo 25 iki 45 procentų.

Sparčiausias kainų augimas fiksuotas Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose, kur naujų butų kainos paaugo 40-45 procentais. Kiek lėčiau (31-35 proc.) nauji butai brango Justiniškių, Lazdynų ir Naujamiesčio seniūnijose, o palyginti mažiausias kainų augimas fiksuotas Naujosios Vilnios, Pašilaičių, Pilaitės ir Senamiesčio seniūnijose (25-30 proc.).