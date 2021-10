„Numai“ vadovas Aurimas Čiagus teigia, kad šiuo metu bendrovė savo portfelyje turi per 100 būstų, kuriuos įsigijo ir išnuomojo klientams. Šį NT klientai galės įsigyti po to, kai nuomodamiesi sukaups pradinį įnašą.

„Maždaug 4 iš 10-ies mūsų klientų rinkosi prestižinės klasės būstą, esantį centrinėje miesto dalyje. Tokio būsto su daline apdaila kainos prasideda nuo 2800 eurų už kvadratinį metrą. Vienas didžiausių privalumų klientams – mes nuperkame norimą būstą ir fiksuojame kainą, kuri nesikeičia visą sutarties laikotarpį“, – pranešime žiniasklaidai cituojamas A. Čiagus.

„Darnu Group“ analitikas Mantas Mikalauskas tokį dėmesį prestižinei būsto klasei aiškina ribota pasiūla ir augančiomis kainomis rinkoje. „Šiuo metu išgyvename intensyvų periodą gyvenamojo nekilnojamojo turto srityje. Vien per pastaruosius 12 mėn. kainos vidutiniškai augo apie 15,5 proc., o aukštos klasės turto kainos ūgtelėjo net 21,8 proc. Natūralu, kad klientai nori kuo ankstesnėje stadijoje užfiksuoti kainą pačiam likvidžiausiam ir paklausiausiam turtui“, – teigia M. Mikalauskas.

Anot jo, panašios tendencijos ateityje turėtų išlikti, nes aukštos klasės turto pasiūla ateinančiais metais turėtų pasipildyti gan nuosaikiai.

„Numatoma, kad 2022 m. aukštos klasės pasiūla sudarys apie 9 proc. visos planuojamos pasiūlos, nors rinkoje jaučiamas kur kas didesnis alkis šio segmento turtui“, – sako M. Mikalauskas.

„Numai“ vadovas A. Čiagus teigia, kad aukštos klasės būsto kainos auga sparčiau nei rinka dar ir todėl, kad tokie projektai dažniausiai sukuria didesnę ilgalaikę vertę visam rajonui: vystytojai, ypač pastaruoju metu, papildomai investuoja į kvartalo ar rajono infrastruktūrą.

Be to, pasak jo, aukštos klasės būsto įsigijimus skatina ir menka tokio tipo NT nuomos rinka. „Nuomos rinkoje tik apie dešimtadalis pasiūloje esančių butų yra aukštos klasės segmente. Maža to – vos trečdalis jų yra didesni nei 70 kv. metrų ploto.

Tai reiškia, kad vaikų turinčios šeimos turi labai mažai pasirinkimo nuomai ir todėl ieško galimybių būstą įsigyti“, – aiškina A. Čiagus. Aukštos klasės būstų įsigijimas per „Nuomokis ir pirk“ paslaugų teikėją domina ir nuosavus verslus turinčius ar individualia veikla užsiimančius klientus, kurie šiuo metu negauna bankų finansavimo arba norimų sąlygų.

Tarp klientų esama ir tokių, kurie gauna aukštas pajamas, tačiau dar nėra sukaupę lėšų pradiniam įnašui.

„Numai“ yra pirmoji nepriklausoma „Nuomokis ir pirk“ paslaugos teikėja Europos Sąjungoje. Veiklą pradėjusi 2019 m. gegužę kompanija šiuo metu yra įsigijusi ir išnuomojusi daugiau nei 100 būstų. Šiuo metu kompanija gyvenamuosius objektus padeda įsigyti Vilniuje ir Kaune. Netolimoje ateityje veiklą plėsti planuojama ir kituose Europos Sąjungos miestuose.