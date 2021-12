Statybas užbaigti bus paprasčiau: pasakė, kada tikėtis mažesnio popierizmo ir greitesnių sprendimų

„Statybininkai ir projektuotojai žino, kad statybų „popierizmas“ kartais užtrunka ilgiau negu pačios statybos. Naujausiomis įstatymų pataisomis palengviname administracinę naštą. Nuo kitų metų gegužės neypatingų statinių statybos užbaigimą organizuos ne Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, o privatūs statybų ekspertai“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Patikslinus įstatymus, dalis statybos priežiūros funkcijų perduotos statinio ekspertizės rangovams, be to, jiems numatyta prievolė draustis civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Tai įtvirtins jų atsakomybę ir leis kompensuoti atsiradusią žalą.

Svarbiausias pokytis – statinio ekspertizės rangovai tvirtins deklaracijas apie neypatingų statinių statybos užbaigimą. Šią funkciją ligi šiol vykdė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI). Taip bus panaikinti prieštaravimai tarp VTPSI vykdomų statybos valstybinės priežiūros ir kitų jai pavestų funkcijų statybos srityje.

Be to, išplėstas statinių, kurių statybą galima pabaigti taikant deklaravimo mechanizmą, ratas. Todėl sumažės administracinė našta statytojams, nes jiems nereikės laukti, kol komisija surašys aktą ir pan. Tačiau pildant deklaraciją atestuoti statinių ekspertai turės patvirtinti, kad statinys atitinka projektą.

Kitas svarbus pokytis – patikslintos nebaigto statyti statinio registravimą ir perleidimą reglamentuojančios nuostatos, dalį valstybės teikiamų paslaugų perdavus statinio ekspertizės rangovams.

Be to, nustatyta statybos užbaigimo, pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumo tikrinimo, kurį atliks VTPSI, tvarka. Aiškiau apibrėžti atvejai, kai statinio projekto ekspertizė yra privaloma, patikslinti jos finansavimo šaltiniai. Nustatyta, kad VTPSI turi teisę užsakyti statinio projekto, jo dalies ir statinio ar jo dalies ekspertizę, taip pat pateikti privalomąjį nurodymą statytojui ar statinio naudotojui ją užsakyti.

Numatyta, kad už tai sumokės VTPSI, o paaiškėjus, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų ar padaryti pažeidimai, išsireikalaus tas lėšas iš statinio savininko ar naudotojo, kuris pats neinicijavo ekspertizės. Tai statybos priežiūros institucijoms padės greičiau ir efektyviau priimti sprendimus, kai statytojas, savininkas nesiima reikiamų veiksmų esant pagrįstoms neatitikties esminiams statinių reikalavimams prielaidoms.