Naujausiame šešių aukštų name bus įrengti 29 butai, kurių plotas sieks nuo 40 kv. m iki 150 kv. m. Mūšos namas kartu su šiuo metu statomais Merkio ir Minijos namais sudarys savo architektūra išsiskiriančių ir arčiausiai Neries esančių namų trikampį. Planuojama, kad butų su daline apdaila naujajame name kainos prasidės nuo 2460 eurų už kv. m.

Po architekto Tomo Kriaučiūno suprojektuotu A+ energinio naudingumo klasės namu bus įrengta 37 vietų požeminė automobilių stovėjimo aikštelė su galimybe įsirengti elektromobilių įkrovimo stoteles Didelis dėmesys bus skiriamas namus supančiai aplinkai. Kuriant ją bus pasitelkti išraiškingi apželdinimo sprendimai, įrengtos šiuolaikiškos vaikų žaidimų aikštelės, rekreacinės erdvės, tarp kurių – gyventojų pasivaikščiojimams skirta jauki pušų alėja. Taip pat bus sutvarkyta ir šalia esanti Neries krantinė, kurioje bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai.

„Per mažiau nei dešimtmetį ilgą laiką apleista ir užmiršta buvusi teritorija tapo integralia laikinosios sostinės urbanistinio kraštovaizdžio dalimi. Ši transformacija leido daugybei gyventojų atrasti jų poreikius atitinkančius namus ir atversti naują šios Kauno dalies istorijos puslapį. Tolimesnė kvartalo plėtra vykdoma vadovaujantis tais pačiais principais, kurie iki šiol lėmė šio kvartalo sėkmę ir padėjo jam tapti viena iš miesto vizitinių kortelių – dėmesingumu supančiai aplinkai ir gyventojų poreikiams, darnumu ir tvarumu“, – sako bendrovės „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.

Anot K. Vanago, šiuolaikiškų aukštos kokybės būstų pasiūla centrinėje Kašiuoluno dalyje išlieka ribota, dėl to dauguma naujų etapų butų naujame kvartale nuperkami dar nesibaigus statyboms. Pavyzdžiui, nors Merkio ir Minijos namų statybų pabaiga kvartale yra numatyta tik kitų metų vasarą, juose jau nupirkta apie 80 proc. visų butų. Vis dar statomame Raudondvario pilies name nupirkta apie 60 proc. visų butų, o šiuo metu statyti baigiamame Norviliškių pilies name jau parduoti visi butai.

Vystytojų atstovas pastebi, kad kvartale paklausiausi išlieka didesnio ploto butai su daug natūralios saulės šviesos ir vaizdais į Nerį, Kauno santaką ar senamiestį. Pirkėjai taip pat vis dažniau pageidauja butuose įsirengti du vonios kambarius ir atskiras erdves drabužinėms. Be to, norima erdvesnių miegamųjų kambarių. Vis daugiau pirkėjų taip pat teiraujasi dėl elektromobilių įkrovimo stotelių. Anot K. Vanago, vystant naujus etapus siekiama atsižvelgti į visus pirkėjų poreikius.

Mūšos upės namo statybas planuojama užbaigti iki 2023 metų. Po šio etapo kvartalo plėtrą planuojama tęsti statant dar vieną šalia upės esantį daugiabutį. Jis rinką turėtų papildyti 132 moderniais butais. Šalia Brastos gatvės „YIT Lietuva“ taip pat įsigijo 5,3 ha sklypą, kuriame bus toliau vystomi nauji „Piliamiesčio“ etapai.