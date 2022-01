„Citadele“ banko verslo ir mažmeninės bankininkystės vadovas Darius Burdaitis sako, kad norint, jog būsto įsirengimo darbai nestrigtų, svarbu ne tik gerai įvertinti savo poreikius, iš anksto pasidomėti darbų rangovais, medžiagų tiekėjais, bet ir tinkamai susiplanuoti biudžetą.

Svarbu planuoti iš anksto

Registrų centro duomenimis, per dešimt šių metų mėnesių butų įsigijimo sandorių skaičius Lietuvoje buvo 22,5 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Individualių gyvenamųjų namų įsigijimų skaičius per tą patį laikotarpį išaugo 29 procentais. Toks spartus būsto rinkos augimas lemia ir itin didelį interjero dizainerių, apdailos įrengimo ir remonto darbų poreikį. Dėl to įsirenginėjant būstą reikiamų meistrų neretai tenka laukti eilėje.

„Suprantama, kad įsigiję būstą gyventojai nori kuo greičiau jame įsikurti, o jei būstas skirtas investicijai – kuo greičiau jį išnuomoti. Dėl to apie būsto įsirengimą patartina galvoti dar iki užbaigiant jo įsigijimo sandorį. Reikėtų iš anksto pasidomėti reikiamus darbus atlikti galinčiais meistrais, jų užimtumu, galbūt gauti rekomendacijų iš šioje srityje patirties turinčių draugų ir pažįstamų. Neretai apdailos įrengimo darbais siūlo pasirūpinti ir patys NT projektų vystytojai. Tokiu atveju būsto pirkėjui atkrenta nemažai rūpesčių, tačiau būsto įrengimo kaštai gali būti didesni, nei darbus organizuojant patiems“, – pastebi banko atstovas.

Tais atvejais, kai apdailos, elektros instaliacijos, santechninės įrangos meistrų ieškoma savarankiškai, labai svarbu įsitikinti paslaugų tiekėjų patikimumu. Patikimus, kokybiškai ir greitai darbus atlikti gebančius meistrus šiandien gali padėti surasti ne tik pažįstamų rekomendacijos, bet ir socialinių tinklų grupės ir jų narių atsiliepimai, specializuotos internetinės platformos ir programėlės.

Numatykite lėšų netikėtiems darbams

Užtrunkančius namų įsirengimo darbus šiandien lemia ne tik didelis rangovų užimtumas, bet ir neretai vėluojantis tam tikrų medžiagų, baldų ar įrangos pristatymas. Dėl pandemijos išbalansuotų tiekimo grandinių reikiamų apdailos medžiagų – pavyzdžiui, norimų grindų, plytelių, kitų interjero elementų, gali tekti laukti ne vieną mėnesį. Dėl to, pasak D. Burdaičio, su interjero vizija ir reikiamų medžiagų užsakymu delsti nereikėtų. Jei labai skubama, o biudžetas leidžia, už papildomą mokestį galima rinktis prioritetinį medžiagų ar baldų pristatymą.

„Kalbant apie biudžetą – jo planavimas taip pat yra labai svarbi sklandaus būsto įsirengimo dalis. Planuojant būsto įsirengimo kaštus reikėtų įsivertinti statybinių medžiagų brangimo tendencijas, kurios stebimos jau kurį laiką. Būsto įsirengimo biudžetai yra linkę išsipūsti, todėl reikėtų tai turėti omenyje ir, jei įmanoma, tokiems atvejams nusimatyti papildomas lėšas. Dėl pereikvoto biudžeto sustoję darbai gali lemti tolimesnį kaštų didėjimą, nes artimiausiu metu medžiagų ir darbų kainų augimo tendencijos išliks“, – sako „Citadele“ banko verslo ir mažmeninės bankininkystės vadovas D. Burdaitis.

Investicijos į efektyvesnius sprendimus leis sutaupyti ateityje

Statistikos departamento duomenimis, šių metų rugsėjį statybinių medžiagų ir gaminių kainos Lietuvoje, lyginant su 2020 metų rugsėju, išaugo 10,7 procentais. Per tą patį laikotarpį 5,7 proc. sektoriuje išaugęs vidutinis valandinis darbo užmokestis taip pat prisidėjo prie statybų ir būsto įrengimo kainų augimo. Anot D. Burdaičio, šiuo metu būsto įrengimui rekomenduojama būti sukaupus 300 Eur / kv. m. sumą, tačiau ji gali skirtis priklausomai nuo konkretaus būsto, jo lokacijos, pasirenkamų medžiagų.

„Dar vienas dalykas, kuris įsirengiant būstą yra itin aktualus šiandienos kontekste, – tai investicijos į didesnį būsto energinį efektyvumą užtikrinančius sprendimus. Dėl spartaus energijos kainų augimo gyventojai šį sezoną gali tikėtis didesnių šildymo sąskaitų, o efektyvių sprendimų pasirinkimas gali padėti jas sumažinti. Tai ypač aktualu įsirenginėjant senos statybos būstą. Tinkamas sprendimų pasirinkimas gali padėti šilumos nuostolius sumažinti 10–20 proc.“, – pataria banko verslo ir mažmeninės bankininkystės vadovas D. Burdaitis.