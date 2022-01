Suskaičiavo, kiek milijardų lietuviai išleido būstui pirkti, ir kiek nepagailėjo už brangiausią Lietuvoje namą

„2021 metai buvo rekordiniai ne tik pagal registruotų sandorių kiekį, bet ir pagal būstui įsigyti išleistą sumą. Toks rezultatas sietinas pirmiausia su praėjusiais metais gerėjusia ekonomine padėtimi: išaugusia gyventojų perkamąja galia ir teigiamais lūkesčiais dėl ateities, taip pat palankiomis kreditavimo sąlygomis. Panašu, kad per pandemija sukauptas lėšas gyventojai buvo linkę investuoti į nekilnojamąjį turtą, o NT vystytojai stengėsi kaip įmanoma labiau patenkinti išaugusią pirkėjų paklausą“, – sako Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.

Praėjusiais metais Lietuvoje iš viso jau buvo įregistruota rekordiškai daug NT pirkimo-pardavimo sandorių – iš viso daugiau kaipv160 tūkstančių. Tai yra net 24 proc. daugiau nei 2020 metais, kai buvo įregistruota 129 tūkst. NT sandorių. Palyginti su iki tol buvusiais rekordiniais 2019 metais, kai buvo fiksuota beveik 130 tūkst. NT sandorių, praėjusių metų rezultatas taip pat yra ketvirtadaliu didesnis.

Vien tik per praėjusių metų gruodžio mėnesį įregistruota 14,4 tūkst. NT sandorių – 12 proc. daugiau nei 2020 metų gruodį ir 25 proc. daugiau nei 2021 metų lapkričio mėnesį.

Sparčiai augo butų ir namų pardavimai

Pernai visoje šalyje įregistruota 39,4 tūkst. butų pardavimų – 20 proc. daugiau nei 2020 metais, kai įregistruota 32,8 tūkst. butų pardavimų (2019 m. – 35,8 tūkst.). Vien tik per praėjusių metų gruodį įregistruota 3,7 tūkst. butų pirkimo-pardavimo sandorių, arba 15 proc. daugiau nei 2019 metų gruodį ir 25 proc. daugiau nei 2021 metų lapkritį.

Iš šių sandorių investiciniais, t.y. kai butą įsigijo pirkėjas jau turintis kitą gyvenamosios paskirties būstą, Vilniuje, Kaune Klaipėdoje galima laikyti maždaug kas penktą. Bendras investicinių butų sandorių skaičius Vilniuje per metus padidėjo 29 proc., Kaune – 21 proc., Klaipėdoje – net 62 procentais.

Vilniuje per 2021 metus įregistruota 13,8 tūkst. butų sandorių, arba 19 proc. daugiau nei 2020 metais (2019 m. – 12,1 tūkst.), Kaune – 5,5 tūkst., arba 12 proc. daugiau (2019 m. – 5,2 tūkst.), Klaipėdoje – 3,6 tūkst., arba 33 proc. daugiau (2019 m. – 3,2 tūkst.).

„Butų rinka šiemet buvo aktyvi – per mėnesį vidutiniškai sudaroma beveik 3,3 tūkst. sandorių. Ypatingas suaktyvėjimas buvo stebimas vasarą ir, natūralu, paskutinįjį metų mėnesį, kai pirkėjai visus formalumus siekė užbaigti dar 2021 metais. Praėjusiais metais taip pat neblėso gyventojų noras investuoti į butus jau turint pirminį būstą gyvenimui, savo patrauklumą išlaikė ir gyvenamieji namai“, – kalba P. Rudzkis.

2021 metais Lietuvoje taip pat įregistruota 16,1 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 26 proc. daugiau nei 2020 metais, kai įregistruota 12,8 tūkst. individualių namų sandorių (2019 m. – 11,9 tūkst.). Tik per praėjusių metų gruodį pasikeitė beveik 1,5 tūkst. gyvenamųjų namų savininkų, arba 17 proc. daugiau nei per 2020 metų gruodį ir 25 proc. daugiau nei per praėjusių metų lapkritį.

Visoje šalyje pernai taip pat įregistruota 80,5 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų. Tai yra 26 proc. daugiau nei 2020 metais, kai įregistruota 63,7 tūkst. sandorių (2019 m. – 63 tūkst.). Vien tik per gruodį įregistruota 7,1 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 13 proc. daugiau nei 2020 metų gruodžio mėnesį ir 27 proc. daugiau nei praėjusių metų lapkritį.

Būstui išleista 3,2 mlrd. eurų, didžiausi sandoriai sostinėje

2021 metais gyvenamosios paskirties būstui (butams ir gyvenamiesiems namams) iš viso išleista apie 3,2 mlrd. eurų, arba 45 proc. daugiau nei 2020-aisiais. Vien tik butams įsigyti skirta suma per metus ūgtelėjo 35 proc. iki 2,3 mlrd. eurų, tuo tarpu gyvenamųjų namų praėjusiais metais įsigyta už 0,9 mlrd. eurų (46 proc. daugiau).

Vertinant brangiausius praėjusių metų būsto sandorius neabejotinai išsiskiria sostinė – pirmajame brangiausių 2021 metų sandorių dešimtuke yra net aštuoni Vilniuje įvykę sandoriai, iš kurių net keturi sostinės Subačiaus gatvėje. Dešimtuke taip pat galima rasti gyvenamuosius namus Kauno rajone bei Neringoje.

Žemiau pateikiami didžiausi per 2021 metus sudaryti būsto sandoriai:

1. du butai Vilniuje, Antano Tumėno g., 3,8 mln. eurų.

2. Butas Vilniuje, Subačiaus g., 2,75 mln. eurų.

3. Gyvenamasis namas Kauno raj., 2,4 mln. eurų.

4. Gyvenamasis namas Neringoje, 2 mln. eurų.

5. Du butai Vilniuje, Subačiaus g., 1,9 mln. eurų.

6. Keturi butai Vilniuje, Subačiaus g., 1,9 mln. eurų.

7. Gyvenamasis namas Vilniuje, A. Smetonos g., 1,8 mln. eurų.

8. Butas Vilniuje, Aukštaičių g., 1,8 mln. eurų.

9. Du butai Vilniuje, Šiaulių g., 1,5 mln. eurų.

10. Butas Vilniuje, Subačiaus g., 1,3 mln. eurų.