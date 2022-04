Statybų inspektoriai išbandė modernią techniką ir jau turi pirmuosius laimikius: nustatė kelias nelegalias statybas

Dalies Kauno marių regioninio parko ir valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Pakalniškių piliakalnio apžvalgai panaudota bepilotė skraidyklė. Reido metu 5 sklypuose užfiksuotos vykdomos statybos su pažeidimais.

Statybos inspekcijos pareigūnams patikrinus 8 sklypus, esančius šalia Pakalniškių piliakalnio, 5-iuose iš jų nustatyti pažeidimai. Patikrinimui atlikti buvo pasitelkta moderni technologija – bepilotė skraidyklė, kuri tikrinamojoje teritorijoje buvo pakelta į 120 m aukštį.

Atlikus patikrinimą nustatyta, kad 3 statybvietėse statybos darbai pradėti be pranešimo apie statybos darbų pradžią – buvo pažeistas Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktas, kuriame nurodyta, kad statytojas (užsakovas) privalo statant naujus ar rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus, per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) arba raštu Statybos inspekcijai pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos.

Už šį pažeidimą statytojo (užsakovo) atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 357 straipsnyje (bauda nuo 100 iki 300 eurų), administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 200 iki 400 eurų.

Tikrinamoje teritorijoje taip pat nustatyti 2 pradėti statyti statiniai, kurie nustatyta tvarka neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre (NTR). Šiuo atveju pažeistas Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies reikalavimas pagal kurį nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingasis ar neypatingasis statinys ir daiktinės teisės į jį, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingąjį ar neypatingąjį statinį nesudėtingasis statinys ir daiktinės teisės į jį ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimo pradžios turi būti įregistruoti NTR Statybos inspekcijos išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu.

Už šiuos pažeidimus statytojo (užsakovo) atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 3571 straipsnyje (bauda nuo 140 iki 300 eurų).

Atlikus reidą, surašyti faktinių duomenų patikrinimo aktai bei statytojams išsiųsti šaukimai dėl administracinio nusižengimo protokolų surašymo.

Statybos inspekcija viena pirmųjų statybos priežiūros institucijų Šiaurės ir Baltijos šalyse, kuri valstybinei statybų priežiūrai pradėjo naudoti bepilotes skraidykles, 3D duomenų modelius, taip pat specialų įrankį, apdorojantį Lietuvos erdvinės informacijos portalo (GIS), 3D modelių, IS „Infostatyba“ ir kitus aktualius duomenis sudarant galimybę greitai ir paprastai nustatyti galimos savavališkos ar teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruotos statybos vietą atskirose teritorijose.

Šių technologijų taikymas sumažins žmogiškųjų išteklių poreikį planuojant ir organizuojant priežiūros veiklą. Panaudojant jas atliekamas didesnių teritorijų išžvalgymas, itin tiksliai fiksuojami pažeidimai, fotofiksacijos duomenys leidžia įvertinti ir periodiškai dinamikoje palyginti atliktų statybos darbų mastą.