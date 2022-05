Ryškiausiu Neries krantinės dangoraižiu tapsiančiame pastate – gerų darbo vietų medžioklė

Ieško darbuotojams biurų

Bendrovės „Lords LB Asset Management“ vystomo verslo centro statybas planuojama užbaigti kitų metų rugsėjį tačiau ryškiausiu architektūriniu dešiniosios Neries krantinės akcentu tapsiančiame pastate jau dabar išnuomota maždaug trečdalis (7 tūkst. kv. m) rinkai siūlomo biuro patalpų ploto. Kol kas didžiausiu būsimu naujojo verslo centro nuomininku yra finansinių technologijų startuolis „kevin.“. Viršutiniuose dangoraižio aukštuose išsinuomotame 4 tūkst. kv. m plote įmonė planuoja įsirengti iki 300 darbo vietų.

Bendrovės Žmonių departamento direktorė Agnė Meškaitė sako, kad „kevin.“ visuomet siekia įsikurti inovatyviuose, strateginėse miesto vietose esančiose, funkcionaliuose biuruose. Ne išimtis ir naujoji įmonės būstinė Vilniuje.

„Džiaugiamės šiuo metu didžiausiai savo būstinei Vilniuje radę individualius mūsų poreikius atitinkantį verslo centrą. Sprendimą įsikurti jį, be kitų priežasčių, lėmė ir tai, kad pati pastato koncepcija reprezentuoja keletą kertinių mūsų vertybių – ambiciją ir ekspertiškumą. Įgyvendindami verslo strategiją, per artimiausius metus Lietuvoje planuojame papildomai pasamdyti dar 200 savo srities ekspertų, todėl rinkdamiesi biurą vertinome galimybę viename pastate turėti 300 darbo vietų, kartu užsitikrinat maksimaliai patogią susisiekimo infrastruktūrą“, – sako A. Meškaitė.

Anot A. Meškaitės, renkantis biuro patalpas bendrovei taip pat labai svarbi estetika, preciziškai apgalvotos detalės bei komfortas. Įmonės biuruose stengiamasi sukurti visas sąlygas darbuotojams dirbti produktyviai, todėl patalpos skirstomos pagal funkcines zonas ir skirtingų komandų poreikius. Dėl šios priežasties bendrovei nėra priimtina masinė atvirų darbo vietų koncepcija.

„Panašūs kriterijai taikomi ir šiuo metu plėtojamiems didžiausiems „kevin.“ biurams kitose Europos sostinėse – Londone, Varšuvoje. Nors turime visiškai lanksčią darbo vietos politiką, kuri įgalina darbuotojus rinktis jiems patogiausią lokaciją ir aplinką atsižvelgiant į konkrečios dienos planus, tačiau taip pat suprantame ir gyvų susitikimų svarbą. Todėl miestuose, kuriuose turime daugiausiai darbuotų, steigiame biurus ir ieškome jiems aukščiausios klasės patalpų“, – sako A. Meškaitė.

Geriausiems talentams – išskirtiniai biurai

Savo ruožtu nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės „Colliers International“ – išskirtinio verslo centro nuomos partnerio – tarpininkavimo departamento vadovė Sandra Jovaišaitė sako, kad ieškodamos sau tinkamų biuro patalpų įmonės šiandien siekia gauti visus joms aktualius privalumus, tačiau juos suteikti galinčių verslo centrų Vilniuje nėra tiek daug. Tad tik paskelbus apie D. Libeskindo suprojektuoto dvidešimties aukštų verslo centro statybas pačioje sostinės finansinio kvartalo širdyje, verslo centras sulaukė išties didelio įmonių susidomėjimo.

„Vien šio pastato lokacija yra didžiulis privalumas. Verslo centras kyla Vilniaus dalyje, turinčioje bene geriausiai išvystytą paslaugų infrastruktūrą, patogų susisiekimą su skirtingais miesto rajonais privačiu ar viešuoju transportu, didelę verslų koncentraciją. Prie viso to reikėtų pridėti ir šalia tekančią Nerį bei išvystytas rekreacines erdves, nutiestus dviračių takus, kuriais į darbą atvykti dviračiu ar paspirtuku renkasi vis daugiau miestiečių“, – sako S. Jovaišaitė.

S. Jovaišaitė pažymi, kad daliai naujuoju verslo centru besidominčių įmonių itin imponuoja „Artery“ išskirtinumas ir faktas, kad pastatą suprojektavo pasaulinio garso architektas. Sparčiai kylantis verslo centras yra laikomas vienu ryškiausiu pastarojo meto administracinės paskirties pastatų Vilniuje, o kito panašios ambicijos ir kokybės kartelės projekto sostinė tikriausiai sulauks dar negreitai.

„Reprezentaciniai biuro aspektai įmonėms tampa vis svarbesni. Natūralu, kad siekdamos pritraukti geriausius talentus bendrovės stengiasi jiems pasiūlyti galimybę dirbti aukščiausios klasės biure. Dėl savo architektūrinių sprendimų verslo centras nebejotinai taps vienu pagrindinių dešiniosios Neries krantinės urbanistinio kraštovaizdžio akcentų“, – sako S. Jovaišaitė.

Verslo centras suprojektuotas taip, kad sklandžiai įsilietų į esamą vietos kontekstą, o kartu taptų nauja jo ašimi, prie kurios ateityje turės būti derinami kiti šioje miesto dalyje statomi pastatai. Verslo centro architektūra ne tik taps svarbia miesto panoramos dalimi, bet ir padės sukurti išskirtinę aplinką pastato darbuotojams ir lankytojams. Panoraminiai verslo centro langai leis mėgautis natūraliu apšvietimu ir miesto bei Neries vaizdu 360 laipsnių kampu aplink visą pastatą, o aukštos lubos suteiks erdvumo pojūtį.

Svarbu aukšta kokybės kartelė

„Be abejo, renkantis biurus įmonėms labai svarbūs ir techniniai patalpų parametrai bei patogią darbo aplinką užtikrinantys inžineriniai sprendimai. Pastaruoju metu nuomininkai jiems kelia vis aukštesnius reikalavimus. Pastate diegiamos pažangiausios apšvietimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos“, – sako S. Jovaišaitė.

Verslo centre numatyta aukštos kokybės oro tiekimo ir kondicionavimo sistema patalpose užtikrins didesnį oro kiekį, o pažangi vėsinimo sistema leis palaikyti patalpose komfortišką temperatūrą net ir karščiausią vasaros dieną, be to, veiks itin tyliai ir tausodama energiją. Efektyvus energijos naudojimas yra vienas iš tvarumą užtikrinančių aspektų, todėl pastatui skirta A+ efektyvumo klasė. Taip pat pastatui skirtas pasaulinis BREEAM „Excellent New Construction“ tvarumo sertifikatas. Jis parodo, kad pastatas yra statomas ir vėliau eksploatuojamas tvariai.

Daugiau nei 20 tūkst. kv. m ploto verslo centre taip pat bus įrengta itin daug elektromobilių įkrovimo stotelių, taip pat rakinami dviračių ir paspirtukų sandėliukai, persirengimo kabinos, dušai. Darbuotojų patogumui verslo centre įskurs dienos pietų restoranas ir kiti paslaugų tiekėjai. Po verslo centru bus įrengta požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, į kurią bus galima patogiai patekti iš trijų pastato pusių. Išskirtiniu pastato akcentu taps 35 metrų aukščio atriumas, kuris kartu su komercinėmis zonomis visuomenei bus atviras visą parą.