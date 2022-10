Konservatoriai kreipėsi į Statybos inspekciją su prašymu nedelsiant nugriauti Maskvos namus

„Turime nepamiršti, kad vyksta karas. Ir vyksta jis ne tik Ukrainoje, bet ir žmonių galvose. Todėl atsisveikinimas su okupacinių režimų simboliais turėtų būti prioritetas. Paskutinis ir, ko gero, aktualiausias toks objektas – Maskvos namai. 2008 m., A. Zuokui einant miesto mero pareigas, projektui buvo išduotas neteisėtas statybos leidimas, ir Maskvos lėšomis A. Juozapavičiaus gatvėje iškilo šalių suartinimui skirtas statinys, kuris vėliau pripažintas grėsme nacionaliniam saugumui.

Nors statybos leidimas objektui buvo panaikintas prieš 6 metus, jis iki šiol nedemontuotas. Dėl to kreipiausi į Statybos inspekciją su prašymu nedelsiant pradėti statinio griovimo darbus“, – kalbėjo V. Benkunskas.

„Šiandieną norime pranešti, kad yra praėję visi terminai, kada šito pastato savininkai turėjo nugriauti šitą statinį po teismo sprendimo.

Spalio 18 d. suėjo šita data ir dabar jau valstybė turi teisę ir tuo pačiu labai didelę pareigą pati pasirūpinti, kad šis šnipų taškas, kuris buvo kuriamas tam, kad turėtume akivaizdžiai šnipinėjimo namus Vilniuje būtų nugriautas“, – V. Benkunskas.

„Tai šiandieną aš kreipiausi į Statybos inspekciją, kad ji nieko nedelsdama išsiimtų teismo pavedimą ir pradėtų statybos rangos darbus nugriaunant šitą statinį“, – pridūrė jis.

Vilniaus miesto vicemeras atkreipia dėmesį, kad sprendimas, jog statybos leidimas Maskvos namams buvo išduotas neteisėtai ir kad pastatas turi būti nugriautas, priėmė dar balandžio mėnesį. Visgi, pasak jo, atsižvelgiant, kad reikiamų veiksmų dėl pastato nugriovimo nesiimama – miestas šį statinį likviduos pats.

Primename, kad atsižvelgdamas į Maskvos namų projekto neatitikimus miesto detaliajame plane nustatytiems reikalavimams, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. statybos leidimą pripažino negaliojančiu. Teismas naujam statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statiniui pertvarkyti nustatė trejų metų laikotarpį, kurį vėliau pratęsė iki 2022 m. balandžio 16 d., o statinio neįteisinus – įpareigojo VšĮ „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai Vilniuje“ jį nugriauti iki 2022 m. spalio 16 d. Įstaigai nenugriovus šio statinio tokią teisę įgijo Statybos inspekcija.

„Dėl to iš esmės buvo duotas pusės metų terminas dabartiniams savininkams, viešajai įstaigai padaryti nugriovimo darbus. Bet akivaizdu, kad niekas nėra padaryta, dėl to miestas imasi iniciatyvos per Statybos inspekciją šitą savavališką statybą likviduoti patiems“, – sakė V. Benkunskas.

„Šiandieną belieka tik valstybei ryžtingai priimti sprendimus ir tą pastatą nugriauti“, – akcentavo jis.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas taip pat akcentavo remiantis vicemero iniciatyvą.

„Tikrai labai remiu vicemero iniciatyvą. Kaip jis gerai išsireiškė, šnipų taško net ir simbolizmo neturi likti. Priminsiu jums, kad 2017 metais VSD ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento grėsmių ataskaitoje buvo parašyta, kad Maskvos namų perspektyvos turi palyginti didelę simbolinę ir praktinę reikšmę Rusijai kaip potencialus jos įtakos tėvynainių politikos ir viešosios diplomatijos instrumentas“, – teigė L. Kasčiūnas.

„Bet koks objektas, kuris turi pretenzijų ir ambicijų skleisti rusiškąjį pasaulį mūsų valstybėje turi būti užkardomas“, – pabrėžė jis.

Idėja Vilniuje pastatyti Maskvos namus kilo 2004 metų liepą, kai karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus iškilmėse lankėsi tuometis Maskvos meras Jurijus Lužkovas. Tuomet sutarta panašų projektą vykdyti ir Maskvoje.