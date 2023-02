Paviešinti „Darnu Group“ planuojamo naujo prestižinio kvartalo sostinėje projektiniai pasiūlymai ir pirmosios vizualizacijos

„Su šiuo projektu norime transformuoti monofunkcinę teritoriją į gyvybingą, patrauklią ir kokybiškam gyvenimui bei laisvalaikiui pritaikytą miesto dalį. Karoliniškių draustinis, Neries upė turi didžiulį rekreacinį potencialą, todėl kvartalą vystysime atsižvelgdami į šią unikalią gamtinę aplinką, kurioje darniai integruosime planuojamą urbanistinę struktūrą. Būtent lokacijos išskirtinumas padiktavo ir šio kvartalo koncepciją – čia sieksime sukurti savotišką oazę didmiestyje, kuri dvelktų kurorto dvasia“, – sako Sigita Survilaitė-Mekionienė, „Darnu Group“ generalinė direktorė.

Anot jos, ši teritorija susiformavo kaip tam tikras natūraliais gamtiniais barjerais atribotas užutėkis, kur nėra ir nebus jokių tranzitinių transporto srautų, todėl būsimieji gyventojai neišvykdami iš miesto galės džiaugtis ramybe ir visais aplink esančios gamtos teikiamais privalumais. Be to, į teritoriją bus patogu patekti automobiliu iš greta esančių pagrindinių miesto susisiekimo arterijų, o Vilniaus miesto savivaldybės planuojamas dviračių ir pėsčiųjų tiltas per Nerį į Vingio parką ženkliai pagerins susisiekimą su centrine sostinės dalimi.

„Planuodami komfortiško gyvenimo kvartale funkcijas, didelį dėmesį skyrėme jaukių viešųjų erdvių integracijai ir žaliosioms zonoms, siekėme užtikrinti patogius judėjimo srautus ir pasitelkėme mažaaukštę statybą, vieningą architektūrinę liniją. Tai užtikrins didesnį būsimų rajono gyventojų komfortą, ramybės pojūtį ir sukurs estetiškai patrauklią erdvę, kurioje tiesiog gera būti“, – priduria S. Survilaitė-Mekionienė.

Kvartalas iškils įspūdingoje gamtos apsuptyje

Kvartalas bus vystomas dvejose atskirose, tačiau viena šalia kitos esančiose teritorijose. Viena jo dalis iškils ant Neries kranto, o kita – arčiau miško, šalia parodų centro „Litexpo“.

Teritorijoje prie upės žadama statyti 2 kompleksus, kuriuos sudarys 10 pastatų su 306 butais. Projektiniuose pasiūlymuose numatomi 3–4 aukštų namai su erdviomis terasomis bei požeminėmis automobilių stovėjimo aikštelėmis. Be gyvenamųjų namų čia norima įrengti sporto aikštyną, miestui atvirą žaidimų erdvę, ramaus poilsio ir ekologines zonas.

Šalia upės esančioje teritorijoje taip pat planuojama suformuoti ir viso kvartalo centrinę aikštę, pro kurią einantis dviračių takas bus prijungtas prie viso miesto šiai transporto priemonei skirtų takų sistemos.

Vystant kvartalą numatomi ir infrastruktūros gerinimo darbai – čia planuojama rekonstruoti K. Jelskio gatvę, kuri bus praturtinta želdynais, pėsčiųjų ir dviračių takais.

Pirmąją kvartalo dalį, esančią šalia Neries, projektavo „313 Architects“.

Antrosios teritorijos, kuri yra šalia pat miško ir parodų centro „Litexpo“, projektinių pasiūlymų viešinimas planuojamas pavasarį.