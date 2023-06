Rekordiniai rodikliai: dažniausia gaisrų priežastis yra žmonių neatsargumas

Nors užtikrinti ramybę ir komfortą tokios nelaimės akivaizdoje gali pasirodyti neįmanoma, kartu su TuriuŽalą.lt šiandieną tai yra realybė – paslauga TuriuŽalą.lt visiems Lietuvos piliečiams, kurie turi apdraustą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje (privatų arba komercinį) siūlo nemokamai atstovauti nelaimingą įvykį patyrusią šalį.

Statistika ir prognozės

Gaisrai yra viena iš dažniausių turto nelaimių Lietuvoje. Pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atliktą statistiką – per pirmuosius šių metų keturis mėnesius Lietuvoje kilo 2613 gaisrų. Tai yra apie 37% mažiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu ir mažiausiai per pastaruosius 20 metų. Tai džiugina, tačiau pastarųjų 3 metų rodikliai skaičiuoja vidutiniškai apie 8500 gaisrų per metus, dėl ko galime daryti prielaidą, kad metų pabaigoje gaisrų skaičius proporcingai išaugs.

Pastaruosius 2 metus pagrindine kilusių gaisrų priežastimi yra tapęs neatsargus žmonių elgesys. 2021 metais tai 1377 atvejai, 2022 metais – net 1476 atvejai. Statistika rodo, kad daugiausia bėdų sukelia maži kasdieniai dalykai – neužgesinta žvakės šviesa, paliktas įjungtas lygintuvas ir panašios situacijos.

Kita dažna problema yra būsto užliejimas. Per pirmus šių metų keturis mėnesius fiksuota daugiau nei 3,2 tūkst. užliejimų vandeniu gyvenamuosiuose būstuose, o tai yra vidutiniškai 27 užliejimai per parą. Nors šis skaičius gali pasirodyti nedidelis visos Lietuvos kontekste, vidurkis vis dėlto išlieka aukštas, o patiriama žala – labai nuostolinga.

Jeigu Jūs nesate šios statistikos dalis, sunku prisileisti blogą mintį, kad kažkada galite tapti. Iš tiesų – visada reikia tikėtis geriausio, bet vis dėlto būtina pasiruošti blogiausioms situacijoms ir įsiminti TuriuŽalą.lt paslaugas:

pasirūpina sklandžia komunikacija su turto draudimo bendrove;

prižiūri visą procesą nuo pirmo skambučio dėl nelaimės valdymo, iki paskutinio atlikto remonto darbo.

Svarbi sąlyga, kad TuriuŽalą.lt, įvykus nelaimei, galėtų Jums padėti – nukentėjęs turtas turi būti apdraustas.

Pagrindinė TuriuŽalą.lt misija yra padėti klientams per visą draudimo proceso laikotarpį. Ne tik būti šalia ir suteikti atsakymus į kylančius klausimus, bet ir perimti iš kliento visą problemos sprendimo procesą. Tai prasideda nuo pirmosios konsultacijos su draudimo bendrove, žalos registravimo, įvertinimo ir tęsiasi iki turto remonto darbų. TuriuŽalą.lt pasirūpina profesionaliais meistrais, valymo darbais po gaisro, patalpų džiovinimu, vėdinimu ir visu suniokoto turto remontu. Didžiausia nauda pasirenkant šią paslaugą – nemokamas ramybės garantas.

Kiekvienas namų savininkas turi turėti draugą draudime

Nelaimingi nutikimai namuose visada atsitinka pačiu netinkamiausiu metu ir dažniausiai, neprognozuotai. Tai tampa dideliu galvos skausmu nuo pačios nelaimės pradžios.

Ši paslauga yra tam, kad klientas galėtų kuo greičiau grįžti į savo namus patiriant kuo mažiau rūpesčių. TuriuŽalą.lt teikia optimalius sprendimus ir juos įgyvendina įvykus draudiminei turto žalai be papildomų kaštų. Ne veltui su savo daugiametę patirtį turinčiais srities profesionalais TuriuŽalą.lt kviečia klientus „Nusiplauti rankas nuo problemų“ ir visas problemas palikti jiems.

TuriuŽalą.lt taip pat atidžiai stebi draudimo rinką ir naujausias tendencijas. Savo darbe aktyviai bendradarbiaujame su draudimo bendrovėmis – tai neatsiejama šios veiklos dalis. Bendradarbiavimas leidžia lanksčiai derėtis ir pagreitinti sprendimo procesą. Skatiname visus piliečius rimtai žvelgti į draudimo poreikį – jis būtinas visam turtui. Apsidraudus, TuriuŽalą.lt paslauga yra nemokama.

Kreipkitės į TuriuŽalą.lt bet kuriuo metu, kai susiduriate su turto draudimine nelaime. Registruoti patirtą žalą visą parą galite internetinėje svetainėje TuriuŽalą.lt, skiltyje „Užklausa“. Į užklausas atsakome per 1 d. d. Skubiems atvejams, galite skambinti Tel. Nr. +370 602 51181. Į skambučius atsakome darbo dienomis, darbo valandomis. Kitais klausimais galite kreiptis el. paštu – sprendimai@bmco.lt.

TuriuŽalą.lt yra čia, kad viskuo pasirūpintų už Jus.