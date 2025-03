Panevėžietė su vyru gimtajame mieste atrado NT aukso gyslą: tai, ką jie siūlo – perka nesiderant

Mažesni miestai, tokie kaip Panevėžys, pastaruoju metu sulaukia itin daug susidomėjimo, tačiau pasiūla juose neatitinka paklausos. Anot NT brokerės Ernestos Skvarnavičienės, Panevėžys – NT statytojų ir vystytojų dar neatrastas miestas.

Nors neretai atrodo, kad mažesnius miestus žmonės apleidžia – iš jų išvyksta ir nebegrįžta – arba visai nesikelia į juos gyventi, pastarojo meto tendencijos rodo visai ką kita.

Regionai daugybei žmonių tampa puikia alternatyva brangiems ir triukšmingiems didmiesčiams, kuriuose dažnai vargina eismo spūstys, intensyvus gyvenimo ritmas, oro tarša, brangesnis pragyvenimas ir daugybė kitų aspektų.

Tuo tarpu mažesni miestai vilioja tuo, ko stokoja didmiesčiai, ir ne tik – juose taip pat vystosi kultūrinis gyvenimas, daugėja pramogų, paslaugų ir karjeros galimybių, o įsigyti NT galima žymiai prieinamesnėmis kainomis.

Daugumai tai – tik dar vienas pliusas ir paskata apsigyventi regionuose, mat įsitvirtinę nuotolinio ir hibridinio darbo modeliai suteikia laisvę dirbti iš bet kurios vietos. Deja, nemažai NT vystytojų ir statytojų susilaiko nuo didelių NT projektų už didmiesčių ar kurortų ribų, nes rizika, kad investicijos nepasiteisins – kur kas didesnė.

„Pavyzdžiui, Panevėžyje labai trūksta mažesnių namų – kotedžų, dvibučių namų, tad nemažai žmonių yra priversti pirkti senus namus ir juos rekonstruoti arba pirkti individualius, 1–2 aukšto naujos statybos namus, kurie yra brangūs. Tokių tarpinių variantų praktiškai nėra, nors pirkėjų – gausu“, – dalijasi NT brokerė E. Skvarnavičienė.

Be to, regionuose kur kas rečiau statomi ir nauji daugiabučiai bei vystomi jų kvartalai. Anot brokerės, mažesniuose miestuose per 10 metų neretai pastatomas vos 1 daugiabutis, kuriam laikui patenkinantis tenykštį NT poreikį.

„Pavyzdžiui, jei daugiabutis Panevėžyje pastatytas 2005 metais, vietiniai jį vis dar laiko nauju namu ir svajoja ten gyventi“, – priduria ji.

Antram gyvenimui prikelia senus butus

Iš Panevėžio kilusi ir jau daug metų NT srityje dirbanti E. Skvarnavičienė su vyru, pastebėję NT paklausos ir pasiūlos neatitikimą gimtinėje, ėmėsi projekto – senos statybos butų renovacijos. Pasak jos, dabar žmonės daugiausia ieško šviežiai ir pilnai įrengtų butų, kuriuose galėtų iš karto apsigyventi. Vis dėlto Panevėžyje beveik nėra naujos statybos daugiabučių, tad antram gyvenimui prikelti seni butai tampa puikia alternatyva pirkėjams, ieškantiems modernaus būsto, tik už prieinamą kainą.

„Kadangi puikiai žinome, ko trūksta ir reikia miesto gyventojams, ką pirktų mūsų draugai ir giminaičiai, investuoti nebijome. Atliekame kapitalinius remontus – nuo grindų, sienų lyginimo iki langų keitimo – ir žmonėms pasiūlome stilingus, modernius ir kokybiškus butus, įrengtus iki smulkmenų: kavos aparatų, robotų ir interjero detalių. Tikime, kad esmė slypi detalėse, tad siūlome tik visiškai nugludintus variantus. Tokie butai tinka ir yra įperkami tiek jauniems, tiek vyresniems pirkėjams“, – dalijasi pašnekovė. Todėl paprastai jie nuperkami nesiderant.

Tiesa, jokio tikslo nepavyksta pasiekti be iššūkių, šis atvejis – ne išimtis. Vienas didžiausių sunkumų, pasak E. Skvarnavičienės, yra butų paieška – potencialių variantų, kurie galėtų būti atnaujinami ir po to parduodami, yra nedaug, tad juos rasti sudėtinga. Nenuostabu, tačiau neretai tenka patirti ir finansinių nuostolių.

„Esame ir permokėję už butą, ir gerokai nuvertinę būsimas išlaidas – kai Panevėžyje remontavome pirmą butą, buvome numatę 15 tūkst. eurų darbų sąmatą, tačiau ji išaugo iki 27 tūkst. eurų. Na, o kartą, griaunant savo buto sienas, įtrūko siena ir kaimynų bute, tad teko atlyginti nuostolius. Taigi, iššūkių buvo ir bus – jie neišvengiami“, – šypsosi E. Skvarnavičienė.

Ateityje – ambicingi planai

Vis tik tai Skvarnavičių šeimos nestabdo – jie turi NT pasiūlos auginimo Panevėžyje viziją ir ambicingų ateities planų. Vienas pagrindinių – nedidelių, dvibučių namų ir kotedžų (tarpinių variantų tarp namų ir butų) statyba.

„Panevėžyje matome daug erdvės ir galimybių plėsti savo veiklą, taip pat didelę prasmę. Norime savo miestui pasiūlyti tokių pat gerų variantų kaip Vilniuje ar kituose didmiesčiuose. Žmonės ir jų poreikiai tiek dideliuose, tiek mažuose miestuose yra absoliučiai vienodi, tačiau, pavyzdžiui, Vilniuje jie yra viskuo pertekę, o čia pasiūlos trūksta“, – pasakoja specialistė.

Deja, pasitaiko nemažai žmonių, kurie pasinaudoja pasiūlos-paklausos disproporcija ir siūlo ne itin sąžiningus variantus – butus, kuriuose atlikti ne kapitaliniai, o tik kosmetiniai remontai, tačiau jų kaina nenusileidžia pilnai renovuotiems butams.

„Tokių „gudručių“ yra tikrai nemažai, tad prieš perkant NT objektą labai rekomenduoju patikrinti jo kokybę ir likvidumą – vietą, kainą, taip pat pasvarstyti, ar ateityje galėsite jį išnuomoti ar parduoti. Jeigu būstą perkate sau, daug rizikų nėra, tačiau jei į jį žiūrite kaip į investiciją, rinkčiausi butą arčiau centro“, – patarimais dalijasi įmonės įmonės „Prime NT LT“ brokerė E. Skvarnavičienė.