Aukcionų ir varžytinių karštinė: paskelbė, ką pirko ir kiek išleido

Per pirmus tris šių metų mėnesius įvykę elektroniniai aukcionai ir varžytynės jų organizatoriams padėjo uždirbti net 4 mln. eurų daugiau – toks skirtumas tarp pradinės ir galutinės turto pardavimo kainos buvo susumavus visus per pirmąjį ketvirtį portale www.evarzytynes.lt įvykusius aukcionus ir varžytynes, skelbia portalą administruojantis Registrų centras.

„E. varžytynių ir e. aukcionų portalas išlieka patrauklia vieta įmonėms ir institucijoms realizuoti turtą aukščiausia kaina – pasitaiko atvejų, kai galutinė parduoto turto kaina būna net kelis kartus didesnė už pradinę kainą. Aktyvus potencialių pirkėjų varžymasis ir kainų didinimas taip pat reiškia daugiau lėšų, kurias gali atgauti kreditoriai. Be to, pastebime tendenciją, kad įstaigos vis dažniau skelbia įvairius nuomos konkursus, didelio susidomėjimo sulaukia konkursai dėl teisės naudoti žvejybos plotus“, – sako Registrų centro Priežiūros IS valdymo skyriaus vadovas Laurynas Ivinskis.

Registrų centro duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį e. varžytynių ir aukcionų portale buvo paskelbta 3,6 tūkst. naujų e. aukcionų ir varžytynių, įvyko beveik 1 tūkst. e. aukcionų ir varžytynių, o jų metu parduoto turto vertė viršijo 20 mln. eurų. Pradinė visų per ketvirtį parduotų objektų kaina buvo 16 mln. eurų.

Antstolių skelbtose varžytynėse šiemet parduota turto už 5,7 mln. eurų, savivaldybių aukcionuose – už 3,8 mln. eurų, nemokumo administratorių varžytynėse – už 1,4 mln. eurų, kitų institucijų aukcionuose – už 4,7 mln. eurų. Pirmąjį šių metų ketvirtį taip pat įvyko Turto banko organizuoti aukcionai už 4,5 mln. eurų.

Aukcionų laimikiai

Brangiausiu per pirmąjį šių metų ketvirtį e. varžytynių ir e. aukcionų portale parduotu objektu tapo Turto banko skelbtame aukcione realizuotos sostinės Kalvarijų gatvėje esančios administracinės patalpos, už kurias naujieji savininkai sutiko sumokėti beveik 1 mln. eurų.

Antroje vietoje atsidūrė Vilniaus miesto savivaldybės skelbtas aukcionas, kuriame už kiek daugiau nei 450 tūkst. eurų buvo parduotas sostinės V. Šopeno gatvėje esantis butas. Tarp sėkmingiausių aukcionų pateko ir du „Lietuvos geležinkelių“ aukcionai. Viename iš jų už 425 tūkst. eurų parduoti Šiauliuose esantys sandėliai, kitame – už beveik 400 tūkst. eurų parduotos sostinės Mindaugo gatvėje esančios patalpos.

Tarp brangiausiai parduotų objektų taip pat pateko nemokumo administratoriaus varžytynėse už 270 tūkst. eurų parduotas bankrutavusios Kauno baldų fasadų gamintojos „Baltic Furnirute Components“ turtas – mašinos ir įrengimai.

Registrų centro specialistų teigimu, kaip įprasta, aktyvių dalyvių gausa ir kainos kėlimų skaičiumi išsiskyrė aukcionai, kuriuose buvo pardavinėjamos transporto priemonės ar žemės sklypai. Per ketvirtį taip pat įvyko per 40 sėkmingų nuomos konkursų, tarp kurių ne tik savivaldybių organizuoti patalpų nuomos konkursai, bet ir Nacionalinės žemės tarnybos skelbti teisių į žvejybos plotus įvairiuose šalies ežeruose konkursai.