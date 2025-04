„SBA Urban“ grupės bendrovė išplatino 1,5 mln. eurų obligacijų emisiją „Nemunaičių“ projektui

Daugiau nei 40 proc. būstų jau rezervuota

„Investuotojai įvertino patrauklų grąžos ir rizikos santykį bei stiprius projekto rezultatus – per pusmetį nuo statybų pradžios rezervuota daugiau nei 40 proc. butų. Iš viso obligacijas įsigijo 303 investuotojai, o vidutinė investuota suma siekė 4943 eurus. Artimiausiu metu ketiname pristatyti ir daugiau investavimo galimybių kituose „Nemunaičių“ kvartale vystomuose projektuose“, – sako „SBA Urban“ investicijų vadovas Kasparas Juška.

1,5 mln. eurų vertės emisija buvo išplatinta vienu etapu per „BeMyBond“ obligacijų platformą. Obligacijų palūkanos – 7,25 proc. per metus, mokamos kas šešis mėnesius. Terminas – dveji metai. Nors platinimas buvo numatytas nuo balandžio 15 d. iki 24 d., visa emisija buvo išpirkta per keturias dienas.

„Pastebime, kad, esant nestabilumui kapitalo rinkose, investuotojai atsigręžia į namų rinką, ir ypač – į fiksuotos grąžos instrumentus, tokius kaip obligacijos. „Pasakos“ obligacijos ne tik atitiko šiuos kriterijus, bet taip pat buvo pasiūlytos puikią reputaciją turinčio vystytojo, ir skirtos finansuoti vieną patraukliausių šiuo metu rinkoje NT projektų“ „, – komentuoja „BeMyBond“ obligacijų platformos vadovė Indrė Dargytė.

Pasak K. Juškos, SBA grupės bendrovės 2023–2025 m. jau išplatino beveik 25 mln. eurų obligacijų penkiomis emisijomis. Tai leido sėkmingai įgyvendinti plėtros projektus bei diversifikuoti finansavimo šaltinius. Investuotojams per šį laikotarpį išmokėta virš 2 mln. eurų palūkanų.

„Pasaka“ statybų pabaiga – 2026 m. pavasarį

„Nemunaičių“ kvartalą „SBA Urban“ vysto kartu su investicine bendrove „TABA Invest“, priklausančia Tautvydo Barščio šeimai. „Pasaka“ – A++ energinės klasės, 7 aukštų projektas, kurio pirmieji du aukštai skirti komercinei ir medicininei veiklai.

Projekte suplanuota 90 butų nuo 28 iki 80 kv. m ploto. Juos galima sujungti į didesnes, iki 160 kv. m erdvės, gyvenamąsias patalpas. Taip pat numatyta daugiau nei 800 kv. m komercinių patalpų nuomai – čia įsikurs medicinos centras, maitinimo įstaiga bei kiti verslai, teiksiantys paslaugas tiek gyventojams, tiek biurų darbuotojams.

Šiuo metu „Pasakoje“ baigiama įrengti sudėtinga antrojo aukšto įtempiamo gelžbetonio monolitinė perdanga, kuri leis butams tarsi „kabėti“ ore virš Nemuno. Lygiagrečiai vyksta elektros įvado ir šilumos trasos įrengimo darbai. Statybos kvartale vyksta visu tempu – vienu metu statomi trys objektai.