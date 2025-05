Kai namai tampa daugiau nei vieta – svarbiausi žingsniai renkantis butą

„SBA Urban“ vystomo projekto „Nemunaičiai“ pardavimų vadovės Viktorijos Pozingytės teigimu, renkantis butą nepaklysti pasiūloje padės paprastas sąrašas, kuriame aiškiai įvardyta, kas yra būtina, kam kompromisų nedarytumėte, o ką – galite toleruoti net jei tai ir nebus tobulas variantas.

„Pirmas žingsnis – įsivertinti savo gyvenimo būdą, laisvalaikį, darbo vietos, vaikų mokyklų bei darželių lokacijas. Būtent tai ir nulems vietą, nuo kurios verta pradėti būsto paieškas. Būstą visuomet rekomenduoju derinti prie gyvenimo tempo, o ne atvirkščiai. Pavyzdžiui, tik įsivardijus, kokioje miesto vietoje norėtumėte gyventi, metas laiko skirti apžiūroms. Kuo jų daugiau – tuo geriau, kadangi tai padės įsivertinti, ar vieta bei jausmas joje yra būtent tokie, kokių ieškote“, – sako V.Pozingytė.

Svarbu mąstyti racionaliai, tačiau nepamiršti ir emocijų

Pasak V.Pozingytės, nors būsto įsigijimas – vienas svarbiausių finansinių sprendimų, neretai jis būna paremtas emocijomis.

„Emocijos perkant naują būstą – visiškai natūralios. Kartais vos įžengus į erdvę sužimba pirkėjo akys – jis įsivaizduoja, kur stovės sofa jaukiems kino vakarams ar kaip kasryt atsibus su nuostabiu vaizdu į upę. Tai tikrai nėra blogai, būtent tokie momentai ir padeda pajausti, kad ši vieta galėtų būti naujais namais“, – teigia V.Pozingytė.

Ji priduria, kad būsto paieškose svarbiausia balansas – toks emocinis paveikslas sujungtas su keliais racionaliais kriterijais gali padėti atrasti ne tik mielą širdžiai, bet ir poreikius atliepiantį būstą. Ypač – naujos statybos projektuose.

„Geriausia – skirti laiko paieškai ir palyginti kelis alternatyvius būstus racionaliais kriterijais, tačiau neapsiriboti vien kaina. Augant gyvenamojo NT rinkai, atsiranda vis daugiau vystytojų, kurie žada išskirtinę kokybę už stebėtinai mažą kainą, tačiau skaudi rinkos praktika pamažu išmokė tiek mus, tiek klientus tokius „medumi pateptus“ pasiūlymus vertinti itin kritiškai“, – sako pardavimų vadovė.

Pasak jos, atradus sau tinkamą pasiūlymą, labai svarbu įsivertinti teisinius klausimus – atidžiai įsiskaityti į preliminarią, o vėliau ir notarinę sutartis bei iš tiesų suprasti, ką ir kokiomis sąlygomis perkate: „Kruopščiai įsigilinkite į kiekvieną detalę – nuo garantinio laikotarpio, bendrųjų erdvių priežiūros iki būsto baigtumo, o viso šio tyrimo pabaigoje rekomenduoju pasidomėti pačiu vystytoju, jo reputacija bei atsiliepimais iš gyventojų, įsigijusių būstą kituose jo projektuose.“

Nepamirškite įvertinti savo poreikių ir galimybių

Pasak V.Pozingytės, renkantis būstą taip pat svarbu atkreipti dėmesį į patį pastatą – ar butas naujos ar senos statybos name.

„Tai turi įtakos tiek komunaliniams mokesčiams, tiek ir galimybėms būstą pritaikyti savo poreikiams. Pavyzdžiui, perkant butą dar tik statomame name, tokiame kaip „Nemunaičių“ rajone kylantis gyvenamasis projektas „Pasaka“, gyventojai turi galimybių perstumdyti sienas, formuoti kambarius ar net jungti kelis butus į vieną be didesnių išlaidų. Štai senos statybos name esančiame bute tokie pakeitimai kainuoja tikrai brangiai“, – tvirtina V.Pozingytė.

Ji pabrėžia, kad labai svarbu realistiškai įvertinti ir savo biudžetą: „Jei, kaip ir dauguma, būstą planuojate įsigyti su paskola, reikėtų iš anksto nusiteikti, kad finansavimo procesai gali užtrukti. Derinimai su bankais, geriausių sąlygų paieškos – visa tai gali užtrukti kelias savaites ar net mėnesį. Todėl pradėjus per vėlai, gali nutikti taip, kad jūsų svajonių būstas tiesiog bus parduotas. Žinoma, jei perkate už nuosavas lėšas, procesai paprastesni, bet net ir tokiu atveju verta viską suplanuoti iš anksto.“

Vertina bendruomenę ir infrastruktūrą

V.Pozingytės teigimu, per pastaruosius metus keitėsi būsto pasirinkimo tendencijos. Tam įtakos turėjo pandemija, geopolitinė situacija ir besikeičiančiomis ekonominės sąlygos.

„Pastebime, kad daugiau dėmesio skiriama pačio buto kokybei ir funkcionalumui – žmonės keičiasi iš noro turėti „daug“, į norą turėti „gerai“. Taip pat pirkėjams itin svarbi ir aplink išvystyta infrastruktūra – žalieji plotai, balkonai, tvarumas, supanti bendruomenė bei aplinka“, – tvirtina V.Pozingytė.

Tokius poreikius ji pastebi ir pirkėjams renkantis butus SBA grupės vystomame „Nemunaičių“ rajone.

„Pirkėjų susidomėjimą kelia rekonstruojama H. ir O. Minkovskių gatvė, statomas pėsčiųjų ir dviračių tiltas į Nemuno salą, planuojamos Čiurlionio koncertų salės statybos – tai gerina ne tik infrastruktūrą, bet ir didina ir taip augančią būsto vertę naujajame Kauno centre. Aplink besikuriančios paslaugos, verslo centrai, didelė 6 ha ploto teritorija suteiks galimybę gyventi dar patogiau“, – teigia V.Pozingytė.