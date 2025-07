Tokių statybų Lietuva seniai nematė: Panevėžio rajone iškils vienuolynas

Vienuolynas bus uždaras

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM sako, kad naujasis vienuolynas bus šios kongregacijos kontempliatyvioji atšaka – vienuolės laiką skiria maldai.

„Pastarųjų veiklos kryptis kitokia – seserys atsideda maldai, gyvena nuošaliau nuo pasaulio. Vienuolynas bus ne tik pirmasis Panevėžio rajone, bet ir vienas iš nedaugelio šalyje kontempliatyviųjų, uždarų, vienuolynų. Kada prasidės vienuolyno statybos – sudėtinga pasakyti. Kol kas tvarkomi popieriniai dalykai, o su jais darbo daug. Tikriausiai per šiuos metus bus sutvarkyta dokumentacija. Vienuolyno statybos prasidės sukaupus lėšas, nes jų prireiks nemažai“, – aiškino vyskupas L. Vodopjanovas.

Panevėžyje veikia keletą metų

Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys jau keletą metų veikia Panevėžyje. Šiuo metų vienuolės gyvena Berčiūnuose ir jų yra vienuolika.

Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė Marija Esperansa pasakojo, kad dar negali pasakyti, kada prasidės vienuolyno statybos.

„Dabar kaupiame lėšas ir pristatomas projektas. Tikimės, kad kitais metais gal pavyks pradėti statybas. Statinį sudarys vienuolynas su ūkiniu pastatu ir koplyčia bei numatoma įrengti svečių namus. Šiuose namuose gyvens atvykę svečiai į vienuolyną, su kuriais melsimės“, – paaiškino vienuolė.

Žemės sklypą padovanojo ūkininkas

Paįstrio seniūnijos seniūnas Virginijus Šležas naujienų portalui JP patvirtino, kad netoli Paįstrio, Senkeliškio kaime, bus statomas vienuolynas.

„Vienuolyno statyboms žemės sklypą padovanojo Pasvalio krašto ūkininkas. Toje vietoje yra senos sodybos griuvėsiai ir priklauso 60 arų žemės sklypas. Seniūnijoje jau pakabintas vienuolyno projektas ir vizualizacija. Vienuolynas atrodys tikrai įspūdingai. Labai laukiu, kada prasidės statybos ir kada bus užbaigtos. Manau, kad netoli Paįstrio atsiras didelis religinis kultūros centras“, – pasakojo seniūnas V. Šležas ir teigė, kad teikia patarimus statybų pradžiai.

Derinami projektiniai pasiūlymai

Pasak Paįstrio seniūno, vienuolyno statybos dar neprasidėjo.

„Pristatomi projektiniai pasiūlymai. Po to bus daromas techninis projektas. Visa tai užima daug laiko – derinti viską reikia. Be to, reikia projektą suderinti su bendrove „Via Lietuva“, nes reikia nutiesti kelią iki būsimo vienuolyno statybų vietos. Keliui įrengti žemes nemokamai suteikė vietiniai Paįstrio gyventojai. Kiek kainuos vienuolyno statybos, pasakyti šiuo metu negalima. Žinau, kad statyboms lėšos kaupiamos, nes vienuolyno statybos vyks etapais“, – aiškino V. Šležas.

Projektą rengia panevėžio firma

Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyną projektuoja UAB „Panprojektas“, architektė Elvyra Klimavičienė, projektų vadovė Sonata Šleivienė. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki rugpjūčio 4 dienos.

Gyvenamosios paskirties pastato daugiau kaip pusė naudingojo ploto tenka gyvenamosioms patalpoms – butams ir pagal STR „Statinių klasifikavimas‘‘ nuostatas priklauso vienbučių ir dvibučių, daugiabučių ir įvairių socialinių grupių paskirties pastatų pogrupiui.

Visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir, atsižvelgiant į nuostatas, priklausantis viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pastatų pogrupiui.

Gyvenamosios paskirties korpusuose – vienuolyne ir svečių namuose – numatoma įrengti po kambarį, pritaikytą žmonėms su negalia.

Lietuvoje – prieš 17 metų

Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija įkurta 1988 m. kovo 19 d. Argentinoje. Ši vienuoliška kongregacija yra moteriškoji Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos šaka, kartu su vyriškąja vienuolijos šaka ir pasauliečių tretininkų ordinu sudaranti vieningą Įsikūnijusio Žodžio religinę šeimą, gyvenančią tokiu pat dvasingumu – kultūros evangelizacija, tai yra esanti nauju Žodžio Įsikūnijimu visose žmogaus gyvenimo srityse.

Šios kongregacijos misionieriai Lietuvoje yra nuo 2008 metų.