Palangoje neliks vieno lankomiausių objektų: turės nugriauti

Skelbiama, kad dar balandį palangiškiai kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo.
„Motyvas – J.Basanavičiaus gatvės 43 numeriu pažymėtame sklype įrengti batutai, krepšinio aikštelė, kartingai, lynų trasa, apžvalgos aikštelė ir kita. Šis sklypas priklauso Kauno arkivyskupijos kurijai, o išnuomotas bendrovėms „Aktyvistas“ bei „Rota fortuna“.
Abi jos veiklą vykdo turėdamos Palangos miesto savivaldybės administracijos leidimus.
Tačiau arkivyskupijai priklausantis sklypas patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją“, – rašoma portale.
Kultūros paveldo departamentas portalui 15min pažymėjo, kad šiame sklype atrakcionų įrenginiai negalimi, nes žemės sklypas yra nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje.
Liepą neplaninį patikrinimą surengė ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Patikrinimo metu patvirtinta, kad buvo padaryti pažeidimai.
Inspekcija tuomet nurodė iki sausio vidurio pašalinti visus laikinus pastatus: maisto kioskelius, atrakcionus ir patį apžvalgos ratą.
