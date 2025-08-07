Paaiškėjus, kad teks griauti apžvalgos ratą Palangoje – mero kirtis

„Gresia dar viena absurdiška situacija dėl draudimų leisti teikti mokamas rekreacijos ir poilsio paslaugas rekreacinės paskirties sklypuose“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Palangos meras.
„Pavasarį viešbučiams neleista turėti restoranų, dabar – rekreacinėse teritorijose draudžiama teikti mokamas rekreacijos ir poilsio paslaugas. Skamba kaip pokštas, bet, deja, tai – mūsų biurokratinė realybė. Dar viena bandoma formuoti teisinė praktika palietė ir dar palies šimtus smulkių verslo įmonių ar tiesiog verslaujančių žmonių visoje Lietuvoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Palangos meras.
Pasak jo, VTPSI vedėjas Romualdas Bukauskas įmonėms, teikiančioms rekreacines paslaugas ir pramogas Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, atsiuntė privalomą nurodymą per pusę metų demontuoti visus rekreacinius įrenginius (batutus, vaikų laipynes, surenkamų konstrukcijų labirintą vaikams, apžvalgos ratą, vaikų žaidimo aikšteles ir pan.). Mero teigimu, toks nurodymas buvo argumentuotas, kad rekreacinės paskirties sklype negali būti teikiamos tokios mokamos kurortinės paslaugos.
„Jei kas, perskaitęs, kokius reikalavimus nurodė statybų inspektorius, pradėjo trinti rankomis ir džiūgauti, iškart turiu pasakyti – neskubėkite to daryti, nes tai paliečia ne vieną sklypą, o visą Palangą, Šventąją ir visą Lietuvą“, – tikina Š. Vaitkus.
„Pagal tokią Statybos inspekcijos logiką reikės „išvalyti“ pusę Palangos ir Šventosios, kur rekreaciniuose sklypuose verslas vykdo veiklą, beje, turėdamas tam leidimus. Nes verslas tuoj susidurs su tokiais pat nurodymais, bausmėmis ir administraciniais ginčais“, – rašo savivaldybės vadovas.
Anot Š. Vaitkaus, remiantis inspekcijos sprendimais, Palangoje turėtų nelikti nei prekybininkų, nei dviračių nuomotojų, nei koncertuojančių atlikėjų, arba jie savo veiklą turės vykdyti nemokamai.
Kaip skelbta anksčiau, po gyventojų skundų tyrimą atlikusi prokuratūra nustatė, kad dėl statinio statybos į Kultūros paveldo departamentą nesikreipė nei pati savivaldybė, nei veiklą sklype vykdančios įmonės „Aktyvistas“, „Rota fortuna“ ir „Skanėstai“.
Pasak departamento, jis jau buvo nurodęs, kad minėtame žemės sklype planuojami atrakcionų įrenginiai negalimi, nes žemės sklypas yra nekilnojamosios kultūros vertybės. Be viso to, apžvalgos ratas galimai priskirtinas pavojingų įrenginių kategorijai.
Savo ruožtu neplaninį patikrinimą atlikusi VTPSI nustatė, kad šiame sklype veiklą vykdžiusios minėtos įmonės pažeidė Žemės įstatymą. Joms buvo nurodyta pašalinti nustatytus žemės naudojimo pažeidimus ir nutraukti ten vykdomą komercinę veiklą.
ELTA primena, kad rugsėjo mėnesį LRT paskelbė, jog tuometinis Seimo narys Mindaugas Skritulskas ir Palangos meras Šarūnas Vaitkus dalyvavo kuriant apžvalgos ratą valdančios bendrovės „Rota fortuna“ verslą, kurio vienos iš akcininkių – jų žmonos. Vilmai Vaitkuvienei ir Ramunei Skritulskienei priklauso po 25 proc. įmonės akcijų.
