Klaipėdiečiai bedė pirštu į skylančias pastato sienas ir stiklus: svarsto įvairias versijas

„Vakarų ekspresas“ vietoje įsitikino, kad Atgimimo aikštėje vystančios statybos tikrai gali daryti poveikį šalia esantiems pastatams, nes tai jau matosi ir plika akimi.
Tačiau atrodo, kad situacijos niekas nesureikšmina, o darbus vykdančios UAB „Vaidva“ vadovas tikina apie tai nieko net nežinantis.
Skilo stiklas
Jau prieš mėnesį buvo užfiksuota, kad skilęs visai prie pat Atgimimo aikštės esančios parduotuvės „Kavos draugas“ vitrininis stiklas. Šiandien šis stiklas užklijuotas reklamine plėvele, bet nepakeistas.
Parduotuvės atstovė „Vakarų ekspresui“ teigė, kad negalima 100 procentų tvirtinti, kad stiklo skilimas yra tiesiogiai susijęs su darbais Atgimimo aikštėje.
„Gal tai galėjo padaryti ir klientai?“ – svarsto pašnekovė.
Tikrų priežasčių nustatyti ji negali, nes nebuvo fiksuotas pats skilimo momentas, tiesiog skilęs stiklas pastebėtas vieną rytą atidarius parduotuvę.
Tačiau neatmetama galimybė, kad pastatas tikrai smenga. Juo labiau kad prie pat parduotuvės ryškiai matosi kelių metrų įtrūkimas statinio sienoje. Panašu, kad todėl ir buvo priimtas sprendimas kol kas skilusio lango nekeisti, nes situacija gali pasikartoti.
Pastatą valdančios UAB „Klaipėdos“ viešbučio atstovė „Vakarų ekspresui“ komentuoti situaciją atsisakė.
Tačiau, redakcijos žiniomis, viešbučio darbuotojai periodiškai apžiūri patalpas, įvertina patalpų būklę.
Nieko nežino
„Nieko negirdėjome, pirmą kartą girdžiu. Kažkoks kosmosas“, – paprašytas pakomentuoti situaciją, sakė šiuo metu darbus Atgimimo aikštėje vykdančios UAB „Vaidva“ Klaipėdos padalinio vadovas Darius Juodpusis.
Atgimimo aikštės projektą įgyvendinančios Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras Algirdas Kamarauskas sako taip pat pirmą kartą girdintis apie galimai smengantį buvusio viešbučio pastatą.
Tačiau jis teigia, kad tai nėra unikali situacija, kai, vykstant statyboms, vykdant žemės kasimo darbus, gali būti daromas poveikis kaimynystėje stovintiems pastatams.
Anot A. Kamarausko, tai yra rangovo atsakomybė, todėl jei tokia situacija susidaro, reikia atsakingai tai fiksuoti.
Įdomu tai, kad Atgimimo aikštėje dirba ne viena įmonė. Atgimimo aikštės rekonstrukcijos rangos konkursą laimėjo bendrovė „Infes“. Tačiau ji praktiškai darbus sustabdė dar praėjusiais metais dėl aikštėje rastų sprogmenų.
Po ilgų diskusijų Klaipėdos savivaldybė paskelbė naują konkursą, kurio laimėtoja „Vaidva“ per tris mėnesius iki rudens turi paruošti aikštę išminavimo darbams. Kartu aikštėje archeologinius tyrimus vykdo UAB „Archeologiniai sprendimai“, o vėliau išminavimo darbų turėtų imtis ir kariškiai.
„Vakarų ekspreso“ kalbinti buvusio viešbučio patalpose esančių parduotuvių ir įstaigų darbuotojai sako jokios baimės ir nerimo nejaučiantys. Kai kurie sako net visai negirdėję, kad skilinėja sienos ir langai ar kažkas panašaus vyksta.
Priminsime, kad Lietuvoje pasitaiko, kad dėl statybos darbų griūva kaimynystėje esančių pastatų konstrukcijos.
Prieš dvejus su puse metų kaimyniniame sklype vykstant statyboms Vilniuje, Užupio gatvėje, griuvo atraminė pastato siena.
Praėjusių metų pabaigoje, įtariama, dėl vykstančių statybos darbų, pradėjo skilinėti pastato sienos sostinės Jasinskio gatvėje.
2007 metų sausį dalis namo sugriuvo Vilniaus Šiaulių gatvėje, o prieš 10 metų panaši nelaimė įvyko ir Vilniaus gatvėje.
