Miesto centre – šokiruojantys vaizdai: vietiniai girtuokliai čia susikūrė tokį rojų, kad bjauru praeiti

Anot praeivių, čia alkoholis liejasi upeliais, gultai virsta lovomis, o visa aikštė persmelkta aštraus kvapo. Vietiniai piktinasi, kad tokie vaizdai – jau tapo kasdienybe.
Vaizdo įrašas Klaipėdos veidas be grimo grupėje socialiniame tinkle išplito sekmadienio vakarą. Neapsikentęs praeivis nufilmavo, kaip ant aikštės viduryje esančių gultų lėbauja įsitaisę neblaivūs asmenys.
Vaizdo įraše užfiksuotas vyras, o šalia jo alaus butelis, dar du vyrai ant gultų tiesiog miega.
„Poilsiavietė“ Klaipėdoje. Čia ir alus liejasi laisvai ir suoleliai prilygsta lovoms. Gyvenimas gražus! O jau kvapelis.. visa aikštė dvokia“, – rašė asmenis nufilmavęs klaipėdietis“, – rašė vaizdo įrašu pasidalijęs anonimu panoręs likti asmuo.
Netrukus pasipylė ir daugiau pasipiktinusių klaipėdiečių komentarų:
„Ten smirda visur fu baisu ir eiti pro tokia vieta“, – rašė viena moteris.
Jai antrino ir kitas asmuo: „Kur Klaipėdos valdžia žiūri. Čia gi Klaipėdos centras, o tapo bomžų blusų landyne“.
Žmonės pastebi, kad šioje vietoje situacija nesikeičia jau ilgą laiką, o rimtų priemonių situacijai pakeisti niekas nesiima.
„Jau nebestebina, nes ten niekas taip ir nesikeičia“, – komentavo klaipėdietė.
„Visada čia panašiai buvo, tik dabar komfortas didesnis. Tam tie gultai ir buvo sugalvoti“, – ironizavo dar vienas.
Klaipėdiečiai atkreipė dėmesį, kad girtaujančių neišvaro net policija: „O policija pravažiuoja pro juos. Vaikams pamokslus skaito, kaip negalima maudytis fontane, o pro bomželius pravažiuoja tik pasisveikina. Todėl nieks ir nebekviečia. nes tapo normalu. kad jie tame pačiame parke atlieka visus gamtinius reikalus, o vaikai šalia žaidžia. prioritetai“, – piktinosi klaipėdietis.
Negana to, aplinkinių akis rėžia ne tik vaizdas, čia nosį riečia ir kvapas – visa aikštė, anot vietinių, persmelkta aštraus alkoholio, šiukšlių ir kitų, neaiškios kilmės, „aromatų“.
Gyventojai ypač piktinasi, kad ši vieta, galėjusi tapti jaukiu poilsio kampu miesto centre, virto triukšmingu ir apleistu plotu, kuriame viešpatauja ne tvarka, o betvarkė.
Portalas Lrytas susisiekė su netoliese gyvenančia Valentina, kuri papasakojo, kad anksčiau čia buvo parkelis, kuriame nuolat rindavosi benamiai ir išgerti mėgstantys vietiniai, o dabar, anot pašnekovės, jiems dar geriau – sutvarkius viešąją erdvę čia ir geria, ir miega, ir gamtinius reikalus atlieka.
„Vos tik sutvarkė tą aikštę, ją iškart užėmė benamiai, tvarkingi žmonės čia negali net prisėsti, bjauru net praeiti, nes baisus dvokas aplink“, – sakė ji.
Moteris pažymėjo, kad tokia nepavydėtina situacija čia jau ne vienus metus, bet niekas girtaujančiųjų neišveja.
Savivaldybei situacija žinoma
Susisiekus su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, paaiškėjo, kad Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius patikrinimų metu tikrina šią vietą.
„Patikrinimų metu nustačius pažeidimus, pradedamos administracinės teisenos. Nustačius asmenis, kurie negali savarankiškai paeiti, kviečiama policija. Šioje vietoje įrengta ir vaizdo stebėjimo kamera, kurios perduodamą vaizdą stebi policija“, – apie priemones, kurių imasi savivaldybė, kad užkardytų girtuokliaujančių asmenų neteisėtą veiklą vienoje iš Klaipėdos miesto viešųjų erdvių.
Kol kas visgi lieka neaišku, ar savivaldybė ryšis imtis aktyvesnių veiksmų, kad „poilsiavietė“ taptų vieta, kurioje norėtųsi leisti laiką ne tik siauram nuolatinių lankytojų ratui. Tačiau pastebėjus neblaivius benamius, ragina imtis veiksmų.
Anot savivaldybės, Klaipėdos mieste taip pat veikia Klaipėdos miesto nakvynės namai, kur teikiamos socialinės paslaugos benamystės atvejais. Įstaiga veiklą vykdo šiais adresais: Viršutinė g. 21, Šilutės pl. 8 ir Dubysos g. 39.
„Laikino apnakvindinimo paslauga yra suteikiama benamiams (deklaruota gyvenamoji vieta nesvarbi) esant krizinei situacijai, kai, nesuteikus šios paslaugos kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. Laikino apnakvindinimo paslaugos sudėtį sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas, nakvynės suteikimas, minimalios asmens higienos paslaugų (dušas, skalbimo) organizavimas, minimalių buitinių paslaugų (virtuvėlės) organizavimas, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą (paslauga teikiama adresu Dubysos g. 39).
Ši paslauga teikiama ir benamiams, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. Apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų benamiai, kuriems nereikalinga būtinoji medicinos pagalba, laikino apnakvindinimo paslaugai gauti iš gydymo įstaigų ir viešųjų vietų gali būti parvežami Nakvynės namų transportu. Asmeniui laikinas apnakvindinimas teikiamas, kai į Nakvynės namus kreipiasi pats asmuo arba jis yra pristatomas policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų arba parvežamas Nakvynės namų transportu.
Jeigu asmens poreikių laikino apnakvindinimo paslauga netenkina, Nakvynės namuose galima gauti kitą – apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą (12 mėn. ir ilgiau), kuri teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste.
Užtikrinamas ne tik nakvynės suteikimas, bet ir kitos paslaugos, kaip informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir (ar) atstovimas, emocinė-psichologinė pagalba, minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos) organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas ir (ar) atkūrimas, darbinių įgūdžių ugdymas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, kitų pagal individualius asmens poreikius reikalingų paslaugų organizavimas ir teikimas (paslauga teikiama adresais Viršutinė g. 21 ir Šilutės pl. 8).
Suinteresuotus asmenis pamačiusius asmenis, neturinčios nuolatinės gyvenamosios vietos, miegančius laiptinėse ar kitose gyvenimui nepritaikytose vietose prašome informuoti Nakvynės namų darbuotojus tel. +370 683 57203 arba el. paštu pagalba@nakvynesnamai.lt.
Gavę informaciją įstaigos darbuotojai vyksta į įvykio vietą ir vertina asmens situaciją bei atsižvelgdami į asmens poreikius siūlo socialinės pagalbos priemones“, – rašoma savivaldybės atsiųstame paaiškinime.
Portalas Lrytas apie čia kone gyvenančius piliečius ir jų veiklą paklausė ir Lietuvos policijos. Gavę atsakymą, papildysime.