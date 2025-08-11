To išvysti nesitikėjo: patikrinimas Neringoje atskleidė sunkiai suvokiamą tiesą

Nustatyta, kad statybos darbai tęsiami, nepaisant VTPSI surašyto privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalių statybos darbų. Užfiksavus privalomųjų nurodymų nevykdymą, dėl priverstinio vykdymo bus kreiptasi į antstolius.
Pažeidimus šiame objekte VTPSI fiksavo dar 2023 metų rugsėjį, kai patikrinimo metu UAB „Miesto dviratis“ valdomame pastate buvo nustatyta savavališka statyba. Tuomet VTPSI surašė privalomąjį nurodymą pašalinti nustatytus pažeidimus – iki 2024 m. kovo 4 d. išardyti papildomas konstrukcijas ir sutvarkyti statybvietę.
2024 m. spalio mėnesį atliktas pakartotinis patikrinimas nustatė, kad privalomieji nurodymai nebuvo įvykdyti – rekonstruoto sandėlio aukšto papildomos konstrukcijos liko neišardytos. Dėl to privalomasis nurodymas buvo perduotas priverstiniam vykdymui per antstolį.
2024 m. lapkritį Klaipėdos miesto apylinkės teismas, atsižvelgdamas į antstolio prašymą, UAB „Miesto dviratis“ vadovui paskyrė periodinę baudą, kurios maksimali suma negali viršyti 1000 eurų.
Stebina, kad net ir po pakartotinių įspėjimų bei teismo sprendimo pažeidimai nėra pašalinti, tačiau VTPSI ir toliau principingai sieks, kad nustatyti pažeidimai būtų pašalinti.
