Dėl naujų statybų grius visas pastatų kompleksas: kas iškils vietoje jo?

Teritorijoje tarp bendrovės „Klaipėdos vanduo“ administracijos Ryšininkų gatvėje ir Malūno tvenkinio gatvės turėtų būti nugriauti praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje atsiradę statiniai.
Griovimo darbų projekte nurodoma, kad su žeme ketinama sulyginti sklendžių kameros, filtrų ir aeracijų pastatus, chloratolrinę, du sandėlius, siurblinę ir slėptuvę, taip pat pašalinti požeminį vandens rezervuarą ir sutvarkyti sklypą taip, kad jame būtų galima ruoštis naujoms statyboms.
Vandenvietė nenaudojama jau ilgiau nei dešimtmetį.
Praėjusią savaitę Klaipėdos savivaldybė paskelbė konkursą ir iki rugpjūčio 25-osios lauks pasiūlymų, kas galėtų šiuos pastatus nugriauti ne ilgiau kaip per 10 mėnesių.
Kiek miestui šie darbai atsieis, paaiškės išrinkus konkurso nugalėtoją.
Klaipėdos savivaldybė 3,24 hektaro sklype Paryžiaus Komunos gatvėje 5 planuoja statyti dviejų aukštų iki 10 tūkst. kvadratinių metrų ploto sporto paskirties pastatą su dviejų aikštelių ledo arena bei akmenslydžio aikšte, 850 žiūrovų talpinančiomis tribūnomis ir administracinėmis patalpomis, rodo pernai užsakovo paskelbti projektiniai pasiūlymai.
Anot jų, prie arenos ketinama įrengti daugiau nei 220 vietų automobiliams statyti, aštuonias vietas autobusams.
Statinys būtų pritaikytas mėgėjų ir profesionalų sportui, renginiams.
Aplinkinė teritorija turėtų būti sutvarkyta taip, kad ja naudotis galėtų ne tik arenos lankytojai, bet ir aplinkiniai gyventojai, todėl joje bus sutvarkyti želdiniai, planuojama pasodinti medžių ir iš jų formuoti alėjas, taip pat sodinti gėlių, krūmų, supilti nedideles kalveles.
Apie ledo arenos statybas šioje vietoje kalbama jau ne vienerius metus.
Ankstesnė miesto valdžia šiame sklype planavo statyti sporto ir laisvalaikio kompleksą, o dvi ledo aikštelės turėjo būti tik viena iš jo dalių, kartu su transformuojama erdve, skirta įvairioms sporto šakoms.
Klaipėdos savivaldybė 2022-ųjų pabaigoje jau buvo pasirašiusi sutartį dėl komplekso statybų ir 25 metų koncesijos su bendrove „Partnerystės projektai septyni“ (PPS), tačiau projekto vertei pabrangus beveik penktadaliu, dabartinė miesto valdžia šios minties atsisakė – Taryba nepritarė kainos augimą įteisinantiems sutarties pakeitimams.
Jie numatė, kad pastato statyba dėl infliacijos, medžiagų bei energijos kainų augimo ir kitų priežasčių brangsta nuo 18,7 mln. iki 22,3 mln. eurų, o bendra suma, įskaitant koncesiją 25 metus, būtų siekusi 73 mln. eurų.
Pakeitimams nepritarus PPS atsisakė koncesijos.
Kas ir už kiek ją statys ateityje, turėtų paaiškėti vėliau.
