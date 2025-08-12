Kapitalinis Vilniaus rotušės remontas – jau šį rudenį: kiek kainuos ir kas keisis

Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu projektą įgyvendinanti Vilniaus vystymo kompanija jau išrinko kapitalinio remonto darbų rangovą – UAB „Ekstra statyba“.
„Vilniaus rotušė – tai mūsų miesto simbolis ir istorinis paveldas, kurio būklė reikalauja neatidėliotino remonto. Džiaugiamės, kad atrinktas rangovas jau ruošiasi darbams, kurie leis išsaugoti šį unikalų pastatą ateities kartoms ir užtikrinti jo tinkamą funkcionavimą“, – sako Vilniaus m. meras Valdas Benkunskas.
Tvarkomieji paveldosaugos darbai bus atliekami pagal autentiškas technologijas, vadovaujantis tyrimų išvadomis ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimais. Kapitalinis remontas vyks etapais – planuojama sutvarkyti rotušės fasadą ir rūsio patalpas, restauruoti vertinguosius fasado elementus, langus, duris, taip pat atlikti kitus būtinus vidaus ir išorės remonto bei tvarkymo darbus.
„Įgyvendindami šį kapitalinį remontą, siekiame ne tik išsaugoti autentišką rotušės charakterį, bet ir užtikrinti aukščiausią darbų kokybę. Mums džiugu, kad pasirinktas rangovas turi visą reikiamą patirtį ir kompetencijas, kad šis svarbus projektas būtų sėkmingai įgyvendintas“, – teigia projekto įgyvendinimu besirūpinančios Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Rotušės vidaus remonto darbai bus pradėti nuo spalio 8 d. Planuojama, kad jie bus vykdomi iki kitų metų gegužės mėn. Tuo metu bus stabdoma rotušės veikla, veiks tik joje įsikūręs restoranas. Vėliau darbai persikels į pastato išorę – juos planuojama pabaigti iki 2026 m. III ketv.
Vilniaus rotušės fasadas kenčia dėl susidėvėjusios pastato stogo dangos, netinkamo, per mažo diametro lietvamzdžių, lietaus nuvedimo sistemos nesandarumų. Dėl šių trūkumų drėksta fasado tinkas, pažeidžiama statinio konstrukcija, architektūros elementai. Grindų danga dalyje patalpų reikalauja remonto, teraco ir marmuro paviršiai turi būti valomi, poliruojami, laiptų pakopų bei antpakopių netektys remontuojamos, restauruojamos. Turi būti atnaujinami ir vidaus patalpų tinkuoti sienų paviršiai, angokraščių kampai, mechaniškai pažeistos kolonų bazės, inžinerinės sistemos.
Vilniaus rotušė pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta 1432 m. Per istoriją rotušė patyrė daug rekonstrukcijų – trys Lauryno Gucevičiaus parengti projektai lėmė pastato klasicistinę rekonstrukciją, įgyvendintą 1785–1799 m. Šiandien rotušė reprezentuoja sostinės politinį ir visuomeninį gyvenimą, čia vyksta oficialios ceremonijos, parodos, koncertai, tarptautiniai renginiai, tuoktuvių ceremonijos.
Kapitalinio remonto projektą rengė UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“. Projekto vadovė, architektė – Marija Nemunienė.
Rangos paslaugų sutarties vertė – beveik 3 mln. Eur su PVM.
Vilniaus rotušėkapitalinis remontasVilnius
Rodyti daugiau žymių