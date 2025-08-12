Rūdninkų poligone – išskirtinės statybos: štai, kas čia iškils

„Rūdninkų poligono šaudykla – objektas, kurio projektavimo ir statybos reikalavimai atitinka tarptautinius karinės infrastruktūros standartus. Vadovaujamės projekto užduotyje nustatytais pavojingų zonų planavimo ir balistinės saugos kriterijais, taip pat karinių šaudyklų projektavimui skirtomis techninėmis gairėmis, užtikrinančiomis maksimalų patvarumą bei saugumą ekstremaliomis sąlygomis. Visos konstrukcijos, medžiagos ir techniniai sprendimai bus parenkami su aiškia funkcine paskirtimi bei ilgaamžiškumo garantija.
Mūsų komanda turi ilgametę patirtį įgyvendinant itin sudėtingus, išskirtinius projektus, todėl ir šįkart esame pasiruošę savo vardu atsakyti už projekto kokybę bei ilgaamžiškumą“, – sako „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Planuojama, kad 76 hektarų plote įsikursiančios daugiafunkcinės šaudyklos projektavimo darbai prasidės dar rugpjūčio mėnesį.
Šaudykla užtikrins efektyvias treniravimosi sąlygas Lietuvos kariuomenei, Vokietijos brigadai bei kitų NATO sąjungininkų kariams.
„Rūdninkų poligone vystoma infrastruktūra – tai strateginė investicija į Lietuvos ir NATO sąjungininkų gynybinį pajėgumą bei vienas pagrindinių mūsų prioritetų. Jau šį rudenį anksčiau nei planuota atidarysime keturias šaudyklas Rūdninkų poligone, tęsiame savo žodį Vokietijos partneriams reikiamą kritinę infrastruktūrą sukurti kaip įmanoma greičiau“, – teigia krašto apsaugos viceministrė Orijana Mašalė.
Statybas baigti numatoma kitų metų pabaigoje. Komplekse bus pastatyti kovinės technikos judėjimo keliai, administracinių kelių tinklas, taikinių pozicijos, šaudyklos valdymo – aprūpinimo pastatas bei kita inžinerinė infrastruktūra.
