Vilniečių mėgstama vieta atgims naujai: paaiškėjo, ką įdomaus čia įrengs

Vilniaus savivaldybė išdavė statybą leidžiantį dokumentą šiai teritorijai sutvarkyti pagal Vilniaus vystymo kompanijos parengtą projektą.
„Grigiškių gyventojai pagaliau turės puikią paplūdimio erdvę. Čia atsiras visa reikalinga infrastruktūra maudynėms, poilsiui gamtoje, pasivaikščiojimams, žaidimams, sportui ir susibūrimams.
Tai ne tiesiog paprastas teritorijos sutvarkymas, o visiškai naujas kokybės lygis, kuris, tikiu, bendruomenės bus įvertintas“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Erdvėje ties Afindevičių gatve tilps gausybė veiklų, kurios bus apsuptos natūralios gamtos. Derinant prie kraštovaizdžio įrenginiams parinktos natūralios medžiagos, gamtos spalvos.
Srauni Vokės upė padiktavo ir dizaino temą – čia vyraus vandens tema: smėlis, laivai. Pavyzdžiui, vaikų žaidimų aikštelėje bus įrenginys, primenantis laivą, smėlis, tinklai, vandens mėlynumas.
„Grigiškių paplūdimys jau yra mėgstamas ir aktyviai naudojamas gyventojų. Šiuo projektu bus atskleistas visas šios erdvės potencialas: išryškės teritorijos vertė, bus sukurta visiems patogi, patraukli ir gamtai jautri aplinka“, – teigė projektą rengusios Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Teritorijos centrinėje dalyje suprojektuota medinė scena su suolų eilėmis aplink ją, tinkama renginiams, lauko klasėms ar sporto veiklai.
Tarp scenos ir paplūdimio medžių šešėlyje bus šachmatų stalai bei grilio zona.
Esamas paplūdimys bus papildytas persirengimo kabinomis, gelbėtojo postu, dviračių stovais, terasa su hamakais ir suoliukais. Paupio takas bus sujungtas su viršutiniu teritorijos taku. Šis takas bus pritaikytas ir žmonėms su fizine negalia. Takai bus įrengti virš potvynio zonos rizikos ribos.
Išskirtinis dėmesys skiriamas bendruomeniniams daržams – kiek įmanoma, esamų daržų ribos bus išlaikomos, vietomis minimaliai koreguojant jų ribas. Prie pakelto tako bus įrengti laipteliai, jungiantys daržus su upe.
Apželdinimo sprendiniai orientuoti į natūralų įsiliejimą į gamtą.
Planuojama, kad darbai teritorijoje prasidės 2026 metų pavasarį, o ja džiaugtis gyventojai galės 2027 m. vasarą.
VilniusGrigiškėsPaplūdimys
Rodyti daugiau žymių