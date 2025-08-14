Holivudo žvaigždės namas prie jūros parduotas už neįtikėtiną kainą: jame – kai kas įdomaus

Skelbiama, kad ši prabangi pakrantės vila 2012 m. trumpam buvo tapusi dainininkės užuovėja, kai ji susitikinėjo su Konoru Kenedžiu.
„Namas, pastatytas 1928 m., šiandien išsiskiria atnaujintu interjeru, privačiu paplūdimiu ir 1,1 akro (44,5 aro – red.) pakilimu, iš kurio atsiveria įspūdingi vaizdai į Nantucket Sound bei legendinę Kenedžių rezidenciją.
Pasak agento Roberto B. Kinlino, šis sandoris patvirtina, kad ikoniški namai vis dar pritraukia dėmesį ir išlaiko aukščiausią vertę“, – rašoma portale.
Įspūdingas vertės šuolis
Pažymima, Taylor Swift 2012 m. namą įsigijo už 4,8 mln. dolerių ir po metų jau pardavė už 5,675 mln. dolerių.
Dabartinis pardavimas, įvykęs po namo rekonstrukcijos ir išplėtimo, rodo ne tik šio turto vertės augimą, bet ir išliekantį prestižą gyventi vienoje žaviausių Cape Cod vietovių.
Pradinė namo pardavimo kaina buvo kiek daugiau nei 14 mln. dolerių.
„Ši vila – ne tik nekilnojamas turtas, bet ir dalis popkultūros istorijos. Swift gerbėjai ir nekilnojamojo turto rinkos stebėtojai dar ilgai prisimins šį sandorį kaip vieną išskirtiniausių 2025 metų pardavimų“, – pastebima portale.
