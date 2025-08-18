Vienoje geidžiamiausių Vilniaus vietų, Šnipiškėse CITUS pradeda naują projektą

„Šnipiškės – tai viena dinamiškiausiai besikeičiančių vietų Vilniuje, kur chaotiška, sovietinė miesto teritorija transformuojasi į šiuolaikišką, judrią, daugiafunkcinę ir kūrybišką miesto dalį. Čia formuojasi unikali atmosfera, kurioje derinama miesto infrastruktūros patogumas su jaukumu ir bendruomeniškumu. „CITUS Miesto akordai“ – mūsų atsakas į aktyvių miesto žmonių poreikius gyventi centrinėje, bet ramesnėje lokacijoje“, – sako „Citus“ investicijų direktorius Šarūnas Tarutis.
Jis pabrėžia, kad projekto koncepcija atspindi šiuolaikinio miesto gyventojo prioritetus: „Orientuojamės į žmones, kurie vertina kokybę, jaukumą ir patogumą. Tai gali būti jauni specialistai, dirbantys miesto centre, poros be vaikų, kurios ieško išskirtinio būsto, ar pirmo būsto pirkėjai, norintys gyventi ten, kur viskas pasiekiama per kelias minutes.“
Išskirtinumas centrinėje miesto dalyje
„CITUS Miesto akordai“ gyventojų bendruomenę sudarys nedaug kaimynų – jame bus vos 51 būstas. Tai vienas jaukiausių „Citus“ projektų, kuriame formuojasi glaudi kaimynystė.
Būstų pasiūla bus įvairi ir funkcionali: nuo kompaktiškų 25 kv. m „studio“ tipo butų iki erdvių 110 kv. m penkių kambarių butų per du aukštus. 76 proc. butų sudarys paklausiausi 1 ir 2 kamb., 25–43 kv. m ploto, 14 proc. – 46–54 kv. m ploto ir 10 proc., didžiausi, 4–5 kamb., 100–112 kv. m ploto butai bus skirti daugiausiai erdvės ieškantiems pirkėjams.
Brangiausi ir tuo pačiu išskirtiniai būstai projekte (vertinant bendrą, ne kvadratinio metro kainą) bus įrengti viršutiniame aukšte – tai bus keturi, net iki 5,6 metrų aukščio lubas turintys išskirtiniai butai, kurie suplanuoti per du aukštus, talpinančius 4–5 kambarius ir siekiančius 99–111 kv. m, su vaizdu į Gedimino pilį ir sparčiai besikeičiančią Žalgirio gatvę.
„Šnipiškės šiandien – tai ne tas rajonas, kokį prisimename prieš dešimtmetį. Čia sparčiai formuojasi modernaus miesto audinio dalis su kokybiška infrastruktūra, žaliaisiais plotais ir patogiais susisiekimo sprendimais. Mūsų projektas yra įsikūręs įvykių sūkuryje: miesto centras, verslo rajonai ar laisvalaikio vietos pasiekiamos per 10–15 minučių, tačiau pats projektas išlieka nuošalyje nuo intensyvaus eismo“, – projekto lokacijos privalumus vardija Š.Tarutis.
Palankus laikas būsto pirkimui
Pasak „Citus“ analitikų, šiuo metu susiklostė būsto pirkėjams palanki situacija. Rinkoje siūloma plati naujų projektų pasiūla, o finansavimo sąlygos išlieka patrauklios ir toliau gerėja.
„Matome, kad po kelių gerokai lėtesnių metų rinka vėl šovė į viršų, pusės metų sandorių skaičius dvigubai viršijo tą patį praėjusių metų laikotarpį ir jau peršoko dvejų dar ankstesnių metų rezultatą. Pirkėjams plėtotojai suteikia daugybę galimybių rinktis, tačiau suaktyvėję pardavimai aukštyn veja ir būsto kainas, todėl tie, kurie svarsto pirkimą, neturėtų per ilgai delsti. Ypač tai paliečia kokybišką būstą centrinėse miesto dalyse – tokių projektų pasiūla ribota“, – sako „Citus“ investicijų direktorius.
Jis priduria, kad Šnipiškių rajonas išsiskiria iš kitų miesto dalių: čia formuojasi unikali ekosistema, kurioje derinama darbo, gyvenimo ir laisvalaikio infrastruktūra. Prognozuojama, kad ateityje šio rajono patrauklumas tik augs, o kartu augs ir nekilnojamojo turto vertė.
„CITUS Miesto akordai“ bus įgyvendinti vienu etapu, todėl naujakurių nevargins statybų aplinka. „Citus construction“ specialistų valdomus darbus numatoma pradėti liepos gale, o baigti – 2027 m. pirmą ketvirtį, o galutinės sutartys su klientais bus pasirašomos tik visiškai baigus statybas.
„2Bricks“ architektų komanda rūpinosi subtilia projekto architektūra, patogiu ir išskirtiniu suplanavimu. Projektą sudarys vienas 6 aukštų daugiabutis su 1–5 kambarių butais, požemine automobilių stovėjimo aikštele ir 12 dviračių saugyklų. Jis atitiks aukščiausią A++ energinio efektyvumo standartą ir pasižymės kokybiška fasadų klinkerio ir tinko apdaila, o plokščias pastato stogas bus apželdintas.
Po pastatu bus įrengtos 30 požeminių parkavimo vietų, dalis jų – su elektromobilių įkrovimo stotelėmis arba joms paruošta technine infrastruktūra.
„Demus Asset Management“ valdomo fondo investicijos į projektą sieks 7,95 mln. Eur.