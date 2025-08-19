Karalius Karolis III pranešė ypatingą žinią: tuo pasinaudoti gali visi

Kadaise čia gyveno karalienės Elžbietos vyriausiasis sodininkas, o dabar šis atnaujintas Edvardo laikų pastatas tapo išskirtine galimybe pajusti ramų karališkojo kaimo ritmą. Apie tai pranešė portalas „The Sun“.
Skelbiama, kad buvusią karalienės Elžbietos vyriausiojo sodininko rezidenciją savo karališkajame dvare Norfolke jis pavertė prabangia poilsio vieta.
„Apsupta aukštų pušų ir apsupta šimtamečių dvaro sienų, ji yra dvaro centre, 300 metrų nuo Sandringhamo rūmų. Jis restauravo keturių miegamųjų Gardens House namą“, – rašoma portale.
NT agentūra „Oliver's Travels“, kuri išskirtinai prekiauja Edvardo laikotarpio nekilnojamuoju turtu, portalui sakė, kad tai kadaise buvęs dvaro vyriausiojo sodininko namas, o dabar šis gražus plytinis namas siūlo svečiams retą galimybę patirti grakštų ir ramaus gyvenimo ritmą viename iš labiausiai žinomų Britanijos kaimo dvarų.
„Turtinga plytų siena, arkos formos langai ir čerpėmis dengti frontonai liudija apie praeitį, persmelktą Edvardo laikų tikslais, kai čia gyveno šios istorinės karališkosios rezidencijos vyriausiasis sodininkas.
Šiandien siūloma reta galimybė apsigyventi privačiame dvare, kuriame vyrauja amžinas grakštumas, o modernios patogumai subtiliai įsilieja į jo istorinę struktūrą.
Viduje namas atsiskleidžia šiluma ir charakteriu. Gėlėti tapetai, nesenstantys baldai ir turtingi tekstilės gaminiai atspindi už namo esančių sodų ritmą. Šviesa sklinda pro aukštus langus į patrauklias svetaines, o virtuvė yra namų kaimiškas centras. Prancūziškos durys veda į terasą, kur galima pusryčiauti lauke arba vakare išgerti gėrimų po Norfolko dangumi“, – rašoma skelbime.
Name yra keturi miegamieji kambariai, kuriuose gali apsistoti aštuoni svečiai. Suteikiama galimybė pasirinkti dvigulę arba superkarališką lovą.
Kiekviena erdvė yra individualiai dekoruota, nuo raštuotų audinių ir gėlių raštų iki perdirbtos medienos ir minkštų baldų, atspindinčių aplinkinę gamtą.
Vonios kambariai taip pat ne mažiau charakteringi, kai kurie drąsiai tapetuoti arba nudažyti saulės geltonumo spalva, visi elegantiškai apdailinti su voniomis, dušo kabinomis ir laikmetį atspindinčiomis detalėmis.
Kiemas taip pat yra patrauklus poilsiautojams – vaikai ir šunys gali laisvai bėgioti dideliame sode, o suaugusieji atsipalaiduoti su vyno taure ir vaizdu į vejas.
Už vartų yra didesnis Sandringham miesto parkas, kuriame driekiasi miško takas, gausu pikniko vietų ir žaviu dvaro lankytojų centru, kuris yra pasiekiamas pėsčiomis.
Kaip rašo portalas „The Sun“, nesvarbu, ar tai šeimos susibūrimas, ar noras ramiai pailsėti, ši vieta siūlo apgyvendinimą, kuris yra įsišaknijęs istorijoje ir prabangus, kur kiekvienas langas rėmina vaizdą, dėl kurio verta sustoti.
Jie teigia, kad „Gardens House“ yra artimiausias poilsio namelis prie Sandringham House, „svečiams siūlantis nepaprastą ryšį su viena iš žymiausių Jungtinės Karalystės karališkųjų rezidencijų“.
Sodyboje yra dvi svetainės – oficiali svetainė ir kambarys su televizoriumi.
Yra taip pat valgomasis su aštuonių vietų stalu ir moderni virtuvė su prancūziškomis durimis, vedančiomis į terasą, kur galima pusryčiauti lauke arba vakare gerti gėrimus po Norfolko dangumi.