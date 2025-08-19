Pamatę parduodamą namą, negalėjo patikėti: išorė neišsiskiria, bet viduje – šiurpi paslaptis

Keturių miegamųjų namas iš išorės atrodo visiškai normalus, bet viduje intriguojanti paslaptis, skelbia portalas „The Sun“.
Teigiama, kad antros kategorijos paminklinis namas, kuriame kadaise gyveno Džordžas Baironas, parduodamas už 850 000 svarų sterlingų (995 tūkst. eurų – aut.).
Name yra keturi miegamieji, išsidėstę net 305 kvadratinių metrų plote. Negana to, namas alsuoja vietos istorija.
„Nuo Bairono laikų pastatas buvo šiek tiek restauruotas ir šiuo metu turi visus modernius patogumus, kurių gali prireikti šeimai.
Tai apima specialiai pagamintą virtuvę, dvi priėmimo sales ir keturias vonios kambarius. Namo vidus yra dekoruotas neutraliomis spalvomis su stilingomis apdailomis, o viduje daug natūralios šviesos“, – remdamasis agentūros informacija rašo portalas.
Taip pat pažymima, kad į namą patenkama per uždarą privažiavimą, kuris yra istorinėje St James' gatvėje miesto centre.
Šalia namo iš kiemo pusės yra terasa ir gėlių vazonai, kurie sukuria mažai priežiūros reikalaujančio sodo vaizdą.
Teigiama, kad nors namas turi daug įspūdingų savybių, jis turi šiurpią paslaptį.
Tai itin reta, tačiau po šiuo namu driekiasi tikras požeminis urvų labirintas – du aukštai slaptų šildomų, apšviestų ir visiškai įrengtų erdvių, tinkamų bet kam, pastebima portale.
Džordžas Baironas – žymiausias anglų romantikas
Džordžo Bairono gimė Škotijoje. Jo kūryba buvo svarbi anglų romantizmo judėjimo dalis, o darbai išsiskiria emociniu intensyvumu, individualizmu, maištingu herojumi ir ironija. Kūryba išversta ir į lietuvių kalbą.
Minėtame name Dž. Baironas gyveno nuo 10 iki 12 metų, kol tapo vienu iš žymiausių Britanijos poetų.
Namo fasadą šiuo metu puošia Baironui skirta plokštė, kurioje paaiškinama, kad jis čia gyveno nuo 1798 iki 1799 metų.
Kiti namai su paslėptomis paslaptimis taip pat nėra retenybė, nors kai kurie iš jų yra įspūdingesni už kitus – vienas iš tokių ir šis.
