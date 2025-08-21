Vyras žmonai skyrė vos 50 eurų miegamojo remontui: parodė, kaip pavyko

Moteris, augiananti vaiką, papasakojo, kad jos vyras jai skyrė 40 svarų sterlingų (apie 50 eurų – aut.) biudžetą, kad pertvarkytų vieną iš miegamųjų jų namuose, paskelbė portalas „The Sun“.
„Nors ji manė, kad šis „pasidaryk pats“ projektas bus didžiulė nesėkmė, ji nustebo, kaip lengva buvo suteikti stilių erdvei, nesunaudojant visų santaupų.
Taigi, jei jūsų namams reikėtų šiek tiek dėmesio, bet turite ribotą biudžetą ir nežinote, nuo ko pradėti, džiaugsitės sužinoję, kad dabar atsidūrėte tinkamoje vietoje“, – rašoma portale.
Jade, namų remonto entuziastė iš Jungtinės Karalystės, portalui papasakojo, kaip ji per trumpą laiką savo vaiko miegamąjį pavertė iš nuobodaus į nuostabų.
Anot moters, mega pertvarkymas ne tik buvo nebrangus, bet ir labai paprastas, įrodydamas, kad nereikia būti ekspertu, norint pertvarkyti savo namus.
Visą pertvarkymo eigą Jade parodė savo „TikTok“ paskyros sekėjams.
Kūrybinga mama panaudojo du apdailos plokščių rinkinius, kad pertvarkytų erdvę, ir teigė, kad tai yra kažkas, ką gali padaryti bet kas.
Vaizdo įraše moteris sakė: „Mano vyras man davė 40 svarų, kad pertvarkyčiau šį miegamąjį, todėl aš nuėjau į B&Q ir nusipirkau 18 svarų kainuojantį apdailos plokščių rinkinį.
Tai pirmas kartas, kai montuoju apdailos plokštes, todėl šiek tiek bijojau, kad tai bus didžiulė nesėkmė, todėl vakar vakare matavau sieną ir planavau, kur reikia montuoti visas plokštes, o tai, pasirodo, yra tikrai paprasta.“
Jade paaiškino, kad per valandą sumontavo apdailos plokštes ant sienos ir buvo labai nustebinta, kaip tai buvo lengva.
Be to, Jade padarė išvadą: „Tai tik įrodo, kad nereikia žinoti, ką darai, kad galėtum pabandyti – kartais gali pats save nustebinti.“
Po vaizdo įrašu netruko pasipilti sekėjų komentarai. Žmonės buvo sužavėti pokyčiais ir apipylė moterį komplimentais.
„Nuostabus darbas, matosi didžiulis skirtumas, – rašė viena moteris.
Kita pridūrė, kad jai taip pat norisi išbandyti tai savo namuose.
„Negaliu patikėti, koks skirtumas!! Už 40 svarų! Atrodo puikiai ir gražia“, – rašė dar vienas.
Jam antrino ir dar vienas: „Puiki idėja. Puikiai padaryta.“
Daugybė žmonių negailėjo gražių žodžių ir sakė, kad jauna mama puikiai padirbėjo.