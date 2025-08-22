Žinios, kurios šviečia.
Išskirtinėje vietoje prie Baltijos jūros iškils naujas poilsio namų kvartalas

2025 m. rugpjūčio 22 d. 09:23
Valdas Pryšmantas
Karklės pakraštyje ketinama statyti naują poilsiui skirtų 12-os pastatų kompleksą.
Krikštų gatvėje suformuotame sklype iš viso planuojama pastatyti keturis vienviečius ir aštuonis 4 butų namus, rodo Klaipėdos rajono savivaldybės paskelbti projektiniai pasiūlymai.
Vienviečio namo plotas sieks 97 kvadratinius metrus, o keturviečiuose butams bus išdalinti 206 kvadratiniai metrai.
Visi pastatai bus vieno aukšto.
Projektiniuose pasiūlymuose poilsio namai vaizduojami išsidėstę aplink tvenkinį, kurio dabar sklype nėra.
Projekto užsakovė – prieš penkerius metus įkurta vieno fizinio asmens kontroliuojama uostamiesčio nekilnojamojo turto prekybos įmonė „B Baltic holding“.
