2025 m. rugpjūčio 22 d. 17:22
Šimtai gyventojų staiga liko be vandens: papasakojo, kas vyksta
2025 m. rugpjūčio 22 d. 17:22
Lrytas Premium nariams
Vievyje 500 gyventojų ir keturioms įmonėms vanduo daugiau nei dvi savaites tiekiamas tik 3 valandas per parą, nes po greitkeliu įvyko vandentiekio avarija.
Vievis
gyventojai
Vanduo
