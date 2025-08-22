Žinios, kurios šviečia.
BūstasNekilnojamasis turtas

Šimtai gyventojų staiga liko be vandens: papasakojo, kas vyksta

2025 m. rugpjūčio 22 d. 17:22
Vievyje 500 gyventojų ir keturioms įmonėms vanduo daugiau nei dvi savaites tiekiamas tik 3 valandas per parą, nes po greitkeliu įvyko vandentiekio avarija.
VievisgyventojaiVanduo
Rodyti daugiau žymių

