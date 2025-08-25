Ar ministerijų miestelis išvys dienos šviesą? I. Ruginienė atvirai rėžė, ką su juo darys

„Netęsiu (ministerijų miestelio projekto – ELTA). Nebent, jei ateis inovatyvus meras, su kuriuo galėsime konkrečiau viską susiplanuoti, (...) bet kol kas nežadu projekto tęsti. Sprendimas tada buvo visos Vyriausybės – (...) detaliai apie tai kalbėjomės. Šiai dienai, kai turime nemažai finansinių iššūkių kalbant gynybos ir kitus klausimus, nežinau, ar tai yra tikslinga“, – pirmadienį posėdyje su Mišria Seimo narių grupe kalbėjo I. Ruginienė.
Anot jos, šiuo metu darbo sąlygos ministerijose yra tinkamos, o institucijų darbuotojų apklausos rodo, kad jie į ministerijų miestelį keltis nenorėtų.
„Daugelis ministerijų yra po renovacijos – tik viena kita yra likusi, kurioms gali prireikti finansinės pagalbos. Iš esmės, sąlygos dirbti yra pakankamai neblogos. Ministrai darė darbuotojų apklausas, po kurių paaiškėjo, kad darbuotojai labai nenori keltis į „open space“ (angl.: atviras) darbo erdves ir pareiškė norą likti ten, kur jie yra dabar“, – tikino kandidatė į ministro pirmininko pareigas.
Be to, anot I. Ruginienės, sutelkti svarbiausias valstybės institucijas į vieną vietą galėtų būti pavojinga dėl geopolitinių grėsmių, kurias atskleidė karą Ukrainoje betęsianti Rusija.
„Kitas ne mažiau svarbus aspektas – jautri geopolitinė situacija. Nežinau, ar tokiu metu vienoje vietoje turėti visą Vyriausybės korpusą būtų saugu ir protinga. (...) Siūlau palaukti kitų savivaldybės rinkimų“, – kalbėjo iki šiol socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas užimanti politikė.
Pasak Turto banko, viso ministerijų miestelio projekto preliminari vertė siekia 170 mln. eurų.
Pernai lapkritį, užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, Vyriausybė pirmo projekto etapo sostinės Algirdo Goštauto gatvės pastatų atnaujinimo vertę padidino iki daugiau nei 19,4 mln. eurų.
Anksčiau šių objektų paskirtis pakeista iš mokslo į administracinę — pirmu etapu, kaip planuota, ateityje čia turėjo įsikurti Žemės ūkio, Susisiekimo ir Sveikatos apsaugos ministerijos.
Pirmojo projekto etapo rangos ir projektavimo darbus vykdo viešąjį pirkimą laimėjusi statybų bendrovė „Naresta“.
Rekonstrukciją planuojama baigti iki 2026 m. gruodžio pabaigos, pirmu etapu suremontuoti bendro 9 tūkst. kv. metrų ploto penkiaaukščius pastatus.
miestelisministerijosStatybos
