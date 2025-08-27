„1 euro“ namai Italijoje: tokio NT pirkėjas atskleidė tiesą – tikrieji skaičiai glumina

32-ejų George’as Laingas sulaukė žinisklaidos dėmesio dar 2022 m., kai Mussomelyje (Italija) nusipirko pirmąjį namą už 1 eurą, rašoma „DailyMail“. Nuo tada jis dirba prie jo renovacijos ir iki šiol laikosi griežtai suplanuoto biudžeto.
Kiek iš tikrųjų kainuoja pigus namas
Antikvarinių daiktų prekiautojas įsigijo šį pigų būstą pagal Italijos Vyriausybės remiamą programą, pradėtą 2017 m. Ji šalyje buvo sukurta siekiant paskatinti vietos ekonomiką ir pritraukti naujų gyventojų į miestus bei kaimus, kurių populiacija mažėja.
Dabar, ką tik nusipirkęs antrąjį namą už 1 eurą, George’as išskirtinai „Daily Mail“ atskleidė, kiek tiksliai kainuoja turėti tokį „vieno euro“ būstą ir kiek, jo vertinimu, atsieis abu namus visiškai sutvarkyti savo rankomis.
Jis aiškina, kad nors 1 euras suteikia nuosavybės teisę į turtą, tačiau yra ir kitų išlaidų, kurios sudaro apie 4 000 svarų (apie 4 600 eurų – Lrytas).
„Taigi bendrai namas kainuoja toli gražu ne vieną eurą“, – portalui sakė George’as. Visgi, anot jo, tai tik „dėžutė“, kuri bus paversta atskiru vieno miegamojo būstu su visais patogumais.
Visus darbus atlieka pats
Antroji vyro nuosavybė yra šiek tiek geresnės būklės. Jis portalui sakė, kad abiem namams reikia naujo stogo:
„Su stogais yra problemų, bet antrajame tos problemos gerokai mažesnės. Apskritai pirmasis turėjo nemažai didelių įtrūkimų nuo 1968 m. žemės drebėjimo, o antrajame jų išvis nebuvo. Tai viena priežasčių, kodėl jį nedvejodamas nusipirkau – kaip už 1 euro namą jo būklė buvo visai gera“, – dėstė namą nuspirkęs vyras.
Nepaisant to, kad abiem būstams reikia nemažai remonto, George’as pats moka atlikti daugybę darbų ir planuoja juos atlikti daugiausia savo jėgomis, laikydamasis griežto biudžeto.
„Man jau visai neblogai sekasi viską padaryti gana pigiai. Pirmajam būstui iš pradžių buvau numatęs 15 000 svarų (apie 17 300 eurų – Lrytas) visam remontui, bet kol kas išleidau tik 1 150 eurų, o viską užbaigsiu už mažiau nei šešis tūkstančius eurų“, – portalui „DailyMail“ pasakojo jis.
Britas atskleidė, kad yra matęs, kaip kiti „vieno euro“ būstų pirkėjai panašų remontą padaro keliais tūkstančiais svarų brangiau. Jis pasakojo pažįstantis žmogų, kuris atliko lygiai tą patį darbą kaip ir jis, bet išleido 50 tūkst. svarų.
Namo rekonstrukcijos kelyje vyras tikino sulaukęs šiokios tokios pagalbos. Tai apėmė nemokamus daiktus ir medžiagas, kurias jis gavo. „Daug žmonių atvažiuoja čia, pasidaro vieną pastatą, užbaigia darbus, ir jiems lieka krūvos medžiagų – jų nebenori, tai tiesiog atiduoda“, – pasakoja jis.
Kalbant apie naujausią namą, kurį įsigijo George’as, jo remontui numatytas dar mažesnis biudžetas. Jam jis planuoja išleisti apie 10 000 eurų, bet tikisi, kad galiausiai išsiteks su puse sumos. Mat apskaičiuotą kainą George’as sumažina daugumą darbų atlikdamas pats.
„Stogą darau pats. Pakeisiu visas sijas, kurias reikės pakeisti. Už stogo keitimą galite sumokėti penkis ar šešis tūkstančius svarų, bet aš tiesiog nueinu į vietinę statybinių medžiagų parduotuvę ir gaunu prekiautojo nuolaidą čerpėms. Gal ir neatrodys idealiai, bet man tai kainuos tik dalį kainos“, – portalui aiškino britas.
Užbaigęs namo rekonstrukciją, George’as planuoja namus išnuomoti ir įsigyti naujų objektų.
Susiduria su sunkumais
Didžiausias sunkumas su kuriuo susiduria britas, nusipirkęs jau antrą namą Italijoje, kad šioje šalyje negali būti kiek nori dėl „Brexito“. Sako, kad šalyje gali būti tik 180 dienų per metus, todėl keliauja kas dvi savaites ar mėnesį, kas reikalauja papildomų išlaidų skrydžiams.
George’as taip pat portalui papasakojo, kad kartais susiduria su kalbos barjerais ir jam sunku mokytis italų kalbos. „Visai nekalbu itališkai, o mokytis italų man nepaprastai sunku. Turiu ADHD, todėl kartais labai sunku susikaupti ir įsiminti tam tikrą informaciją“, – paaiškino jis.
Tačiau, nors kartais kyla finansinių sunkumų, bet George'as vis tiek juda pirmyn.
Jis mano, kad jo „1 euro“ projektas jo gyvenimui suteikė daugiau vertės. „Tai atvėrė daugybę galimybių ir atnešė man gerokai daugiau pajamų, o mano gyvenimas gerokai pagerėjo, kai išvykau iš Londono ir atsisakiau įprastos darbo rutinos“, – dėstė jos jis.
George’as turi ir daugiau didelių planų. Ketina įsigyti dar vieną „1 euro“ namą, atidaryti antikvariatą ir surengti rėmėjų (labdaros) žygį.
„Iki šių metų pabaigos įsigysiu dar vieną „1 euro“ namą. Taigi turėsiu tris. Be to, Mussomelyje atidarysiu antikvariatą“, – priduria jis, aiškindamas, kad yra sukaupęs daug daiktų iš namų turto išvalymo darbų ir juos pardavinėja.
George’as pridūrė, kad tikrai neketina sustoti ir ties trečiuoju namu: „Vėliau rengsiu rėmėjų žygį pėsčiomis iš Londono į Siciliją. Bandysiu sutelktiniu finansavimu surinkti kelis šimtus tūkstančių ir pradėti pirkti tikrai didelius objektus bei imtis didelių projektų – gerokai didesnių nei tie, kuriuos darau dabar“, – sakė George'as.