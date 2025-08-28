Nauja tvarka, kuri dabar palies visus – valstybinė žemė perduodama savivaldybėms

„Parengtos įstatymų pataisos leis daugiau kaip 800 tūkst. hektarų valstybinės žemės perduoti kaimų gyvenamosioms vietovėms. Savivalda pati galės nuspręsti, ką joje statyti, ar kam išnuomoti šią žemę. Ją bus galima pritaikyti gyventojų ir verslo poreikiams: nuo miestų infrastruktūros plėtros iki gamtinio turto puoselėjimo.
Taip pat tai yra puikus ir stiprus žingsnis į regionų stiprinimą, kas buvo ir buvusios Vyriausybės, ir tikiu, kad bus ateinančios Vyriausybės prioritetas“, – sako laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Šiuo metu Nacionalinė žemės tarnyba patikėjimo teise valdo daugiau kaip 830 tūkst. hektarų valstybinės žemės: 370 tūkst. hektarų yra Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai ir 460 tūkst. hektarų – sklypais nesuformuota valstybinė žemė.
Pagal dabartinį teisinį reguliavimą savivaldybių tarybos tvirtina valstybinės žemės sklypų nuomos ir panaudos sutartis. Tačiau verslo atstovams ir gyventojams tenka laukti, kol įvyks tarybų posėdžiai. Todėl įstatymų pataisose siūloma šių sutarčių tvirtinimą perduoti merams, nes tokiu valstybinė žemė bus įveiklinta greičiau.
Taip pat peržiūrėti kriterijai, kuriuos atitinkantiems sandorių projektams privalomai turėjo būti gauta Nacionalinės žemės tarnybos išvada, kad sandorio projektas atitinka teisės aktų reikalavimus. Atsisakyta privalomos Nacionalinės žemės tarnybos išvados dėl sandorių, susijusių su įsiterpusiais valstybinės žemės sklypais.
Savivaldybėms nebūtų perduodama ta valstybinė žemė, kuri jau yra valdoma patikėjimo teise kitų subjektų.
Pataisos, susijusios su valstybinės žemės perdavimu įsigaliotų nuo 2027 m. sausio 1 d., o susijusios su nuomos ir panaudos sandorių sudarymu – nuo 2026 m. gegužės 1 d. saugomi Juridinių asmenų registre.
