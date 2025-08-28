Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasNekilnojamasis turtas

Nauja tvarka, kuri dabar palies visus – valstybinė žemė perduodama savivaldybėms

2025 m. rugpjūčio 28 d. 11:10
Aplinkos ministerija
Rugpjūčio 27 d. Vyriausybės posėdyje pritarta Aplinkos ministerijos parengtoms Žemės, Žemės reformos ir Vietos savivaldos įstatymų pataisoms, numatančioms visos valstybinės žemės perdavimą savivaldybėms.
Daugiau nuotraukų (5)
„Parengtos įstatymų pataisos leis daugiau kaip 800 tūkst. hektarų valstybinės žemės perduoti kaimų gyvenamosioms vietovėms. Savivalda pati galės nuspręsti, ką joje statyti, ar kam išnuomoti šią žemę. Ją bus galima pritaikyti gyventojų ir verslo poreikiams: nuo miestų infrastruktūros plėtros iki gamtinio turto puoselėjimo.
Taip pat tai yra puikus ir stiprus žingsnis į regionų stiprinimą, kas buvo ir buvusios Vyriausybės, ir tikiu, kad bus ateinančios Vyriausybės prioritetas“, – sako laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Šiuo metu Nacionalinė žemės tarnyba patikėjimo teise valdo daugiau kaip 830 tūkst. hektarų valstybinės žemės: 370 tūkst. hektarų yra Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai ir 460 tūkst. hektarų – sklypais nesuformuota valstybinė žemė.
Pagal dabartinį teisinį reguliavimą savivaldybių tarybos tvirtina valstybinės žemės sklypų nuomos ir panaudos sutartis. Tačiau verslo atstovams ir gyventojams tenka laukti, kol įvyks tarybų posėdžiai. Todėl įstatymų pataisose siūloma šių sutarčių tvirtinimą perduoti merams, nes tokiu valstybinė žemė bus įveiklinta greičiau.
Taip pat peržiūrėti kriterijai, kuriuos atitinkantiems sandorių projektams privalomai turėjo būti gauta Nacionalinės žemės tarnybos išvada, kad sandorio projektas atitinka teisės aktų reikalavimus. Atsisakyta privalomos Nacionalinės žemės tarnybos išvados dėl sandorių, susijusių su įsiterpusiais valstybinės žemės sklypais.
Savivaldybėms nebūtų perduodama ta valstybinė žemė, kuri jau yra valdoma patikėjimo teise kitų subjektų.
Pataisos, susijusios su valstybinės žemės perdavimu įsigaliotų nuo 2027 m. sausio 1 d., o susijusios su nuomos ir panaudos sandorių sudarymu – nuo 2026 m. gegužės 1 d. saugomi Juridinių asmenų registre.
Žemėįstatymaisavivaldybės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.