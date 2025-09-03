Magistralinis vamzdis sprogo kaip bomba: vandens siena paskandino namą iki lubų

Nuomotojo Gary Gerrardo trijų miegamųjų namas patyrė milžinišką žalą – daugiau nei pusantros valandos jį plovė vanduo iš trūkusio magistralinio vamzdžio, išpylusio tūkstančius litrų vandens, rašoma „The Sun“.
Skelbiama, kad sprogimas buvo toks galingas, kad dalis kelio dangos išdaužė priekinį miegamojo langą, o vanduo per stogo čerpes sunkėsi į namą.
Gary iš Yorkshiyre'o (Jungtinė Karalystė) teigė, kad Wakefielde esančiame jo name buvo apgadinti visi kambariai, išskyrus virtuvę, antrame aukšte esantį vonios kambarį ir vieną miegamąjį – visi jie yra namo gale.
Paskelbtame vaizdo įraše buvo matoma, kad trūkęs vamzdis daugiau nei valandą nuo pradinio sprogimo niokojo gatvę.
Gary portalui sakė, kad žala siekia apie 10 tūkst. svarų (12 tūkst. eurų) ir jam teks pakeisti lubas, kilimus, elektros instaliaciją bei iš naujo nutinkuoti sienas.
„Sprogimas buvo toks galingas, kad vanduo persimetė per namo stogą ir sudrėkino skalbinius galiniame kieme. Tokio dalyko iki tol nebuvau matęs. Tai buvo tarsi didžiulis vandens fontanas, purškiantis į namą. Yra penkių namų eilė, ir, deja, vanduo trenkė tiesiai į mano – vidurinį – namą. Buvo šioks toks šokas“, – pasakojo vyras.
Teigiama, kad vanduo tarsi fontanas ant namo bėgo pusantros valandos. Kadangi tai buvo magistralinis vandentiekis, tiekimą teko palaipsniui užsukti skirtingose atkarpose, kad toliau esančiam kelio ruožui nebūtų padaryta žalos.
„Maniau, kad vanduo tik trankysis į namo fasadą ir galbūt nepateks į vidų. Tačiau srovės smūgis buvo toks stiprus, kad vanduo lindo po stogo čerpėmis.
Jis pateko į palėpę ir bėgo sienų ertmėmis, kol prasiveržė pro miegamojo lubas ir tekėjo per šviestuvus“, – portalui dėstė vyras.
Dabar jis netenka po maždaug 1000 eur nuomos pajamų per mėnesį ir turi apmokėti energijos sąskaitas, nes nuomininkai išsikraustė, kol namas remontuojamas.