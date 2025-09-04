„Mano BŪSTAS“ pataria: kaip užtikrinti įlajų ilgaamžiškumą?

„Mano BŪSTO“ Klientų atstovavimo grupės direktorė Justina Žukauskienė teigia, kad artėjant šaltajam sezonui gyventojai dažnai nė nesusimąsto apie tinkamą terasų priežiūrą.
„Naujos statybos daugiabučių gyventojai net nespėja pasidžiaugti buvimu savoje terasoje, o štai jau reikia pradėti ruoštis šaltajam sezonui. Dažnai žmonės apie pasiruošimą galvoja tik kaip apie grindų išvalymą ar gėlių persodinimą. Tačiau vienas iš pagrindinių darbų turėtų būti tinkamas įlajų veikimo užtikrinimas. Tik gerai prižiūrimos įlajos padės išvengti įvairių, brangiai kainuojančių konstrukcinių pažeidimų ir sulaukus šiltojo sezono vėl ja mėgautis savame kieme“, – sako J.Žukauskienė.
„Mano BŪSTO“ atstovė atkreipia dėmesį, kad įlajų priežiūra gyventojai turi pasirūpinti patys, o prireikus kviečia kreiptis į namą administruojančią įmonę.
„Nors kaip ir bute esančių įrenginių, taip ir daugiabučių terasų įlajomis gyventojai turi pasirūpinti savarankiškai, tačiau suprantama, kad gali prireikti pagalbos ir iš savo sritį išmanančių darbuotojų. Tad gyventojus visada skatiname kreiptis, jei reikės įlajas išvalyti ar padėti išspręsti jau įsisenėjusias problemas“, – pasakoja J.Žukauskienė.
Valykite įlajas ir lietvamzdžius 2 kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Valydami pašalinkite lapus, šakeles, samanas. Įlajų užsikimšimas gali sukelti vandens kaupimąsi ir terasos bei namo stogo pažeidimus.
Neapkraukite terasos. Venkite sunkių daiktų, galinčių pažeisti hidroizoliaciją ar trukdyti vandens nutekėjimui.
Saugokite terasos dangą. Atsiradę įbrėžimai ir plyšiai gali sukelti nutekėjimus, tad pastebėję pažeidimus nedelsiant kreipkitės į daugiabučio priežiūros specialistus.
Po gausesnių kritulių patikrinkite vandens nutekėjimą. Jei vanduo kaupiasi terasos paviršiuje, išvalykite įlają, o situacijai kartojantis, kvieskite į pagalbą specialistus.
Prieš žiemos sezono pradžią įjunkite įlajų šildymo kabelius. Tokiu būdu išvengsite ledo kamščių susidarymo ir užtikrinsite sklandų vandens nutekėjimą.
Žiemą terasos dangą valykite atsargiai. Naudokite plastikinį semtuvą, palikite ploną sniego sluoksnį, neužšaldykite nutekėjimo angų.
mano būstasdaugiabučiaiterasa
Rodyti daugiau žymių