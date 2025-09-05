Daugiabučių savininkams reikės atseikėti dalį pinigų šiems darbams: štai, kaip viskas vyks

„Šios pataisos leis veiksmingiau naudoti butų ir kitų patalpų savininkų sukauptas lėšas ir pagerinti senos statybos daugiabučių namų techninę būklę. Todėl, tikėtina, bus mažiau nelaimių, kai nukrenta namo tinkas ar net balkonai, kai per stogą ar sienas skverbiasi vanduo“, – sako laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose nebelieka reikalavimo butų ir kitų patalpų savininkams tvirtinti metinį namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo planą.
Tačiau administratorius turės suderinti su savininkais ilgalaikį planą. Bus draudžiama be butų ir kitų patalpų savininkų pritarimo priskaičiuoti jiems papildomų mokesčių, kai sukauptų lėšų nepakanka. Išimtis bus taikoma likviduojant avarijas ir kitais atvejais, kai priemonių būtina imtis nedelsiant.
Pakeitimai paskatins greičiau ir veiksmingiau pagal paskirtį naudoti butų ir kitų patalpų savininkų sukauptas lėšas. Atsisakius prievolės tvirtinti metinius planus, visa atsakomybė už namo atnaujinimą pagal privalomuosius reikalavimus teks bendrojo naudojimo objektų administratoriui, kuriam privalomuosius darbus organizuoti bus paprasčiau.
Pavyzdžiui, jeigu techninės priežiūros specialistas nustatytų balkonus laikančiųjų konstrukcijų defektų ir rekomenduotų juos pašalinti ir jeigu sukauptų lėšų tokiems darbams pakaktų, šie privalomieji darbai būtų vykdomi be atskiro butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo, bet laikantis prekių, paslaugų ir darbų pirkimo nustatytų procedūrų pagal paskirtį naudojant sukauptas lėšas.
Pažymėtina, kad išsirinkti atstovai ir toliau galės atstovauti butų ir kitų patalpų savininkams sprendžiant aktualius klausimus su administratoriumi.
Iki šiol privalomajam remontui ir sukauptų lėšų panaudojimui pagal paskirtį reikėjo gauti butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, o tokio sutikimo negavus namo techninė būklė toliau blogėjo.
Administratoriams nustatyta ir papildoma prievolė – teikti duomenis apie pastatus į naują Pastatų duomenų banko informacinę sistemą, kuri pradės veikti nuo š. m. lapkričio 1 d.
