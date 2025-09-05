Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iš išorės atrodė svajonių namas, o viduje – šlykšti staigmena: tai, ką išvydo pirkėjai – tiesiog baisu

2025 m. rugsėjo 5 d. 22:05
Lrytas.lt
Aukcione neseniai už 202 tūkst. svarų (230 tūkst. eurų) buvo parduodamas trijų miegamųjų namas, kuris iš išorės atrodė visai įprastas. Tačiau būstą apžiūrėję potencialūs pirkėjai liko priblokšti, kai išvydo, kad svetainėje slypi šlykšti staigmena, paskelbė portalas „The Sun“.
Daugiau nuotraukų (1)
Pažymima, kad sublokuotas būstas, esantis Vusterio mieste (Jungtinė Karalystė), buvo akimirksniu nupirktas aukcione.
„Pirkėjai troško įsigyti erdvų Viktorijos laikų tipo būstą prestižiniame Barbourne rajone. Trijų miegamųjų namas galėjo pasigirti išskirtiniu holu, svetaine ir svečiams priimti skirtu valgomuoju. Be to, pagalbinė patalpa ir virtuvė suteikė erdvės ir funkcionalumo.
Po namu esantis trijų kamerų rūsys taip pat viliojo aukciono dalyvius. Antrame aukšte esantys trys didžiuliai miegamieji ir erdvus šeimos vonios kambarys lėmė, kad pirkėjų pasiūlymai ėmė plaukti vienas po kito.
Nors aukcione parduodamo namo kaina buvo nustatyta vos 160 000 svarų (apie 184 784 eurų), tačiau arši konkurencija ją pakėlė iki 202 000 svarų (apie 233 290 eurų)“, – rašoma portale.
Visgi, akyli apžiūrinėtojai pastebėjo keistą dalyką, kuris juos privertė pasišlykštėti.
Vienas „TikTok“ paskyros kūrėjas atkreipė dėmesį, kad šiame name tualetas yra svetainėje.
Jis paskelbė, kad nuotraukose matyti, jog pagrindinės svetainės kampe įspraustas tualetas ir praustuvas. Taip pat, kad tualetas įrengtas gerokai per arti – maždaug už metro nuo židinio.
Netrukus po įrašu pasipylė ir komentarai. Vienas komentatorius pašiepdamas rašė, kad „kai tingi eiti į tualetą, gali jį turėti svetainėje“.
Kitas aiškino, kad tualetui tereikia pertvaros, atskiriančios jį nuo likusios svetainės.
Dalis jų atkreipė dėmesį, kad toks sprendimas galėjo būti pritaikytas žmogui, kuris jau nebegalėjo užlipti į antrą aukštą.
Dar vienas spėjo, kad kažkada tarp tualeto ir svetainės buvusi siena, bet savininkas ją nugriovė, todėl liko šlykštus vaizdas.
