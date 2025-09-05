Kvartalas, kurį galima ne tik pamatyti, bet ir išgirsti: menininkai sukūrė unikalų garso peizažą

Peizažą sukūrė buvęs „Golden Parazyth“ grupės narys Aurimas Vilkišius ir elektroninės muzikos kūrėjas, atlikėjas Karolis Drėma, geriau žinomas sceniniu vardu „Shkema“.
Išgirsti, kaip skamba gyvenimas
Gyvenimą Kaune vaizduojantis garso peizažas – tai originalus meninis sprendimas atspindintis žmogaus dienos ritmą garsu. Pasitelkus binauralinę garso technologiją, muzikinis kūrinys kviečia klausytoją pasinerti į būsimojo „Nemunaičių“ gyventojo kasdienybę.
Peizažas nuosekliai pasakoja vienos dienos istoriją: nuo rytinio dušo, pašonėje murkiančios katės iki pasivaikščiojimo Nemuno krantine, darbo biure, apsipirkimo, sporto treniruotės bei ramaus vakaro namuose. Visa tai susipina su M.K.Čiurlionio kūryba, kuri ne tik papildo garsinį foną, bet ir kuria emocinį ryšį su klausytoju.
„Šis kūrinys geriausiai atsiskleidžia klausantis su ausinėmis – tuomet ištransliuojamas pilnas binauralinio įrašo efektas. Norime, kad kiekvienas klausytojas jaustųsi taip, lyg pats išgyvena šią dieną“, – sako muzikos kūrėjas ir prodiuseris A.Vilkišius.
Garso takelio kūrimas buvo kruopštus ir daug laiko pareikalavęs procesas. Visi garsai įrašyti Kauno mieste: gatvėje aidintys žingsniai, upės tėkmė, vaikai žaidžiantys krepšinį aikštelėje ir t. t. Kūrėjai neapsiribojo vien techniniu įrašymu – jie patys rinko vietas ir garsus skirtingu paros metu, siekdami išgauti kuo tikresnę garsų visumą.
„Darbo pradžioje sukūrėme detalų scenarijų ir leidomės į savotišką garsų medžioklę – vaikščiojome mieste, fiksuodami tikrą, autentišką kasdienybės garsyną. Vėliau atrinkome medžiagą, montavome ją pagal scenarijų ir integravome M.K.Čiurlionio kūrybą“, – pasakoja projekto bendraautorius, muzikos prodiuseris K.Drėma.
A.Vilkišius papildo, kad prie projekto prisijungė aktoriai, kurie imitavo buities garsus, judėjimą ir dialogus. Anot jo, vienas sudėtingiausių uždavinių buvo kūrinio trukmė – visos dienos garsinę patirtį reikėjo sutalpinti į vos kelias minutes. „Reikėjo ieškoti balanso tarp realistiško dienos ritmo ir aiškaus, įtaigaus naratyvo. Kiekvienas garsas turi prasmę, o visa kompozicija išlaiko vientisą emocinę liniją“, – pasakoja A.Vilkišius.
Menininkams tai buvo pirmasis projektas, kuriame jie pasitelkė erdvinį garsą. Projektas pareikalavo ne tik techninių žinių, bet ir kruopštaus kūrybinio planavimo. Pasak jų, ši patirtis tapo savotišku eksperimentu, leidusiu pažvelgti į gyvenimą mieste iš visai kitos – garsinės – perspektyvos.
Išlaikyti M.K.Čiurlionio motyvai
M.K.Čiurlionio muzika neatsitiktinai tapo kūrybiniu atspirties tašku rajono garso peizažui. Kvartalo etapų pavadinimai įkvėpti Čiurlionio kūrybos, subtiliai atspindint kultūrinį kontekstą – šalia iškilsiantį kūrėjo vardu pavadintą koncertų centrą. „Nemunaičių“ projektas taps vieta, kurioje menas, architektūra ir kultūrinis gyvenimas susilieja, taip suteikdami kvartalui unikalų identitetą.
„Sukūrėme šį garso peizažą, nes mūsų vystomo kvartalo pagrindas – bendruomenė. Siekiame, kad ji gimtų ne tik iš architektūros, bet ir iš įvairių menų sintezės. Galimybė patirti NT projektą ne vien per vizualizacijas, bet ir per muziką bei tapybą – naujas žingsnis nekilnojamojo turto plėtroje“, – sako „Urban LIVE“, plėtojančios „Nemunaičius“, vadovas Andrius Mikalauskas.
Rajonas kuriamas 6 hektarų teritorijoje Kauno centre, kairiajame Nemuno krante. II etapo gyvenamasis pastatas „Pasaka“ pradėtas statyti 2024 m., o pirmieji gyventojai planuoja įsikelti 2026 m. Šalia gyvenamųjų pastatų iškils ir verslo centrai, komercinės erdvės, pėsčiųjų promenada Nemuno krante. Rajono plėtra tęsis iki 2031 m., į visą projektą numatoma investuoti apie 250 mln. eurų.
Atgis ir vaizdo formatu
Kauno gyvenimą vaizduojantis garso peizažas – ne vienintelė meno išraiška, atspindinti „Nemunaičių“ gyvenimą. Dailininkas Andrius Zakarauskas, besiklausydamas šio etiudo, nutapė paveikslą, atvaizduojantį šią muzikinę patirtį.
„Išgirdęs peizažą likau sužavėtas, klausiau kaip garso nuotykį – dinamišką, vibruojantį ir svajingą pasimėgavimą. Šį ispūdį ir norėjau perteikti savo konstruojamame vaizde teptuku. Mane ypač įtraukė styginių instrumentų skambesys, įsiliejantis į elektroninius garsus po paukščių čiulbėjimo – tada pradėjau justi miesto ritmą. Net kompiuterio klaviatūros pasikartojantys garsai virto tarsi potėpiais, kuriančiais mano vaizdą drobėje“, – apie kūrybinį procesą pasakoja menininkas.
Dailininkas kviečia stebėti ir patirti dinamišką spalvų ir potėpių judėjimą: „Taip aš įsivaizduoju gyvenimo nuotykį mieste – o jei tiksliau, „Nemunaičiuose“. Šis vaizdas yra intensyvus tiek koloritu, tiek potėpių judėjimu per paviršių. Tuo pačiu, vaizdo konstrukcijoje siekiu harmoningo balanso tarp ramybės ir intensyvumo.“