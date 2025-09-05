Pilna ar dalinė apdaila: naujų būstų kainos slepia šį tą svarbaus

Juos įvardija švedų kapitalų gyvenamojo būsto plėtros bendrovės „Bonava Lietuva“ vadovas Remigijus Pleteras.
Eksperto teigimu, dalis naujakurių renkasi dalinę apdailą manydami, kad taip bus pigiau, tačiau kartais neįvertina, jog dalinės apdailos kaina – tai neįrengto būsto kaina. Lietuvoje nėra vieno dalinės apdailos standarto, todėl kiekvienas vystytojas gali pasiūlyti skirtingas apdailos apimtis. Atsižvelgiant į tai, renkantis būstą su daline apdaila derėtų labai įsigilinti, kas yra įtraukiama į būsto kainą ir ką reikės įsirengti pačiam papildomai.
Ekspertas sako, jog rinkoje yra tokių pavyzdžių, kai projekto aprašyme numatytas grindinis šildymas, tačiau tokiais atvejais reikia suprasti, jog jis ir yra tiesiog numatytas, o įsirengti jį teks patiems, kas sudarys papildomus kaštus.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad perkant būstą su daline apdaila ir tam pasitelkiant kreditą, šis kreditas dengia tik patį būstą su daline apdaila, kaip numatyta sutartyje, tačiau neapima jo įrengimo išlaidų. „Todėl būtina įsidėmėti, kad būsto įrengimui prireiks papildomų lėšų“, – aiškina ekspertas.
Jis priduria, jog įsigijus būstą su daline apdaila labai dažnai tenka patirti ir didesnes laiko sąnaudas – juk neretai būna taip, kad žmogus ilgai ieško meistrų, gerų rasti nepavyksta, kartais jie dingsta ar neprisiima atsakomybės dėl padaryto broko, vengia sutarčių ir įsipareigojimų.
„Tuo tarpu renkantis būstą su pilna apdaila, didžiąją dalį įrengimo ir apdailos darbų kainos galima padengti ta pačia būsto paskola. Be to, galima papilomai sutaupyti, nes vystytojai dažnai siūlo medžiagas už mažesnę, didmeninę kainą.
Taip pat įsigijus būstą su pilna apdaila, jame galima apsigyventi iškart, nes tokiuose būstuose įprastai būna įrengtas vonios kambarys, sumontuotos durys, grindys, elektros instaliacija, šildymo sistema ir kitos svarbios detalės, kurios pasirenkamos kartu su vystytoju, pvz. virtuvės komplektas arba korpusiniai baldai. Tai leidžia išvengti papildomų darbų ir rūpesčių po įsikėlimo“, – sako R. Pleteras.
Vis dėlto ekspertas pripažįsta, kad siekiantiems saviraiškos ar išskirtinio interjero pilnos apdailos pasirinkimas dažniausiai neatitiks lūkesčių. Nors įprastai vystytojai siūlo galimybę rinktis iš kelių apdailos sprendimų – grindų dangos, sienų spalvų, vonios kambario įrangos ar kitų interjero elementų – tokia pasiūla nėra visiškai individualizuota.
Nusprendus pirkti būstą su daline apdaila, ekspertas ragina būti atidžius ir domėtis, kas į tokią apdailą įeina, nes pastaraisiais metais projektų aprašymuose pastebimi nauji terminai, tokie kaip „visa dalinė apdaila“ arba „nevisa dalinė apdaila“.
„Įprastai butas su daline apdaila – tai butas su langais ir lauko durimis, tačiau ne visada įrengtomis pertvaromis, ne būtinai nutinkuotomis sienomis ar išvedžiotais elektros ir silpnųjų srovių taškais, ne visada sanitariniame mazge ir virtuvės zonoje atvestais vamzdynais iki numatytų sanitarinių prietaisų vietų. Tai gali tekti įsirengt pačiam savininkui“, – sako specialistas.
Apibendrindamas jis pabrėžia, kad nei pilna, nei dalinė apdaila Lietuvoje nėra aiškiai reglamentuota, todėl kiekvienas vystytojas gali ją interpretuoti savaip. „Vienas gali pasiūlyti būstą, kuriame jau parinktos medžiagos ir įrengti visi svarbiausi elementai, o kitas perduoti tik patalpas su pilkomis sienomis.
Todėl perkant naują būstą itin svarbu kruopščiai išsiaiškinti, ką konkrečiai gausite už sutartyje numatytą kainą. Tai padės išvengti netikėtumų ir užtikrins, kad priimtas sprendimas atitiks tiek finansines galimybes, tiek gyvenimo būdo poreikius“, – apibendrina ekspertas.