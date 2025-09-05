Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo konkurso ginče – netikėta baigtis

Atviro architektūrinio projekto konkurso pirkime dalyvavusi ieškovė UAB „Aplan“ teismui pateiktame ieškinyje prašė panaikinti perkančiosios organizacijos – atsakovės AB Lietuvos oro uostai – priimtą sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo.
Konkursas paskelbtas 2024 m. gruodžio 12 d. 2025 m. balandžio 22 d. konkurso dalyviai buvo informuoti apie sudarytą preliminarią architektūrinių pasiūlymų eilę, konkurso dalyvė UAB „Aplan“ preliminarioje eilėje užėmė antrąją vietą, pirmoje vietoje – Jungtinėje Karalystėje įsikūręs architektų biuras „Zaha Hadid Architects“.
Ieškovė teismui pateiktame ieškinyje, o vėliau ir patikslintame ieškinyje, nurodė, kad per nustatytą terminą atsakovei AB Lietuvos oro uostai ji pateikė pretenziją dėl preliminarios pasiūlymų eilės sprendimo panaikinimo.
Pretenzijoje ieškovė nurodė, kad atsakovės sprendimas yra nepagrįstas, prašė jį panaikinti, sugrįžti į pakartotinį Konkurso dalyvių architektūrinių pasiūlymų vertinimą, atmesti šio konkurso dalyvio – trečiojo asmens „Zaha Hadid Architects“ – pasiūlymą dėl neatitikties konkurso reikalavimams, pretenzijoje nurodė ir kitus reikalavimus. Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašė ieškovės UAB „Aplan“ ieškinį civilinėje byloje atmesti. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad su ieškiniu ir jo argumentais nesutinka.
2025 m. rugpjūčio 19 d. paskelbtu sprendimu teismas ieškovės ieškinį ir patikslintą ieškinį atmetė, atsakovei ir trečiajam asmeniui iš ieškovės priteisė daugiau kaip 23 tūkstančius eurų bylinėjimosi išlaidų.
Teismas tada nurodė, kad konkursą vertinę ekspertai, priėmę sprendimą laimėtoju paskelbti trečiąjį asmenį, savo pareigas atliko kvalifikuotai ir teismas neturi jokių pretenzijų dėl jų išvadų. Teismas nusprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitinka visus techninės specifikacijos ir Pirkimo dokumentų reikalavimus, todėl architektūrinės idėjos keisti nereikės, o vertinimo balai jam buvo skirti teisėtai ir pagrįstai.
Neilgai trukus po šio paskelbto sprendimo, Šiaulių apygardos teismas gavo ieškovės UAB „Aplan“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Ieškovė nurodė, kad šalys 2025 m. rugsėjo 1 d. sudarė taikos sutartį. Ieškovė prašė teismo patvirtinti teikiamą taikos sutartį rašytinio proceso tvarka, patvirtinus taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti, grąžinti ieškovei 75 % žyminio mokesčio, kuris buvo sumokėtas už ieškinio pareiškimą civilinėje byloje.
Šalys pateikė teismui tvirtinti 2025 m. rugsėjo 1 d. sudarytą taikos sutartį, kurioje patvirtino, jog jų valia yra taikiai baigti kilusį civilinį ginčą, kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės.
Teismas nutarė tenkinti ieškovės prašymą, civilinę bylą nutraukė ir patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis: ieškovė atsisako visų ieškinio reikalavimų, pareikštų civilinėje byloje dėl atsakovės priimtų sprendimų konkurse ginčijimo.
Ieškovė įsipareigoja atlyginti 50 proc. atsakovės bei 50 proc. trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų, kurios teismo sprendimu buvo priteistos iš ieškovės. Priimtoje nutartyje teismas paaiškino, kad, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.
Šis teismo sprendimas yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Šiaulių apygardos teismasVilniaus oro uostasterminalas
Rodyti daugiau žymių