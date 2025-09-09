„Darnu Group“ valdomus „Vilniaus verslo parkus“ papildė dar septyni nauji verslai

Šalia Ukmergės plento, Sedulų gatvėje esančiame „Vilniaus verslo parke“, įsikūrė durų gamyba ir prekyba užsiimanti „Vituko durys“, langų gamybos ir prekybos paslaugas teikianti „Aradas“, platų akmens plokščių asortimentą siūlanti bendrovė „Instona“, lazerinių sistemų komponentus gaminanti „Optoman“ bei pramoninių lazerių gamyba užsiimanti „Diodela“.
Tuo tarpu Gariūnų gatvės „Vilniaus verslo parko“ bendruomenę papildė sandėliavimo paslaugas teikianti įmonė „Attribuere“ ir laistymo sistemų įrengimu bei apželdinimo sprendimais užsiimanti „Mano veja“.
Siekia taupyti laiką ir didinti aptarnavimo greitį
„Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys sako, kad pagrindinės verslo patalpų pasirinkimo tendencijos jau ne vienerius metus išlieka panašios – dažniausiai vertinama tai, ar bus galima efektyviai centralizuoti savo veiklą, kuri yra neatsiejama ne tik nuo techninių patalpų charakteristikų, bet ir jų lokacijos patogumo.
„Tai iliustruoja ir mūsų atlikta smulkaus ir vidutinio verslo, veikiančio Vilniuje, apklausa, kuri parodė, kad dairantis tokio tipo naujų patalpų, visų pirma, atsižvelgiama į praktinius aspektus. Tarp svarbiausių kriterijų įvardijama galimybė patogiai privažiuoti iki patalpų (58 proc.), patalpų dydis ir proporcijos (51 proc.), pastato energinis efektyvumas (33 proc.), automobilių parkavimo galimybės (24 proc.), patogus išplanavimas (22 proc.), matomumas nuo šalia esančios gatvės (11 proc.)“, – sako M.Čiplys.
Tuo tarpu patys į naujas patalpas persikėlę verslai akcentuoja skirtingus pasirinkimo kriterijus – vieniems svarbiausia turėti darbo ir sandėliavimo zonas po vienu stogu, kitiems – patogią vietą ar racionalų išplanavimą.
Įmonės „Instona“ direktorė Aistė Pupkutė pasakoja, kad sprendimą įsikurti „Vilniaus verslo parke“ lėmė ne tik poreikis sostinėje atidaryti padalinį, bet ir tikslas turėti darbo ir sandėliavimo erdves po vienu stogu.
„Mums buvo svarbu rasti vietą, kur galėtume valdyti visą procesą – nuo užsakymų priėmimo iki prekių pakrovimo – be papildomų logistikos žingsnių“, – sako A.Pupkutė.
Tuo metu Remigijus Šliupas, „Optoman“ verslo plėtros direktorius, tikina, kad jo sprendimą lėmė patogi lokacija ir puikus, gamybai tinkantis, patalpų išplanavimas. „Naujos patalpos – visai šalia pagrindinių miesto arterijų, kas užtikrina puikų susisiekimą. Kadangi „Optoman“ pagrindinės gamybos patalpos visai šalia verslo parko, galime efektyviai valdyti ir vidinius procesus“, – teigia R.Šliupas.
Kitiems nuomininkams, pavyzdžiui, sandėliavimo paslaugas teikiančiai įmonei „Attribuere“, ypač svarbus patalpų efektyvumas. Įmonės vadovas Eugenijus Siniakovas tikina, kad 380 kv. m patalpose, kuriose biuro ir sandėliavimo zonos sujungtos į vientisą erdvę, kiekvienas kvadratinis metras išnaudojamas maksimaliai.
Sostinėje lyderiaujanti bendrovė „Darnu Group“ prekybinių ir sandėliavimo (angl. stock-office) patalpų segmente šiuo metu yra išplėtojusi beveik 50 tūkst. kv. m tokių patalpų ir yra vienintelė žaidėja rinkoje, siūlanti šias patalpas ne tik įsigyjimui, bet ir nuomai su išpirkimo galimybe.