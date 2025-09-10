„Mano BŪSTO“ klientų atstovė Indrė: „Kai klausimas išsprendžiamas greitai, žmonės lieka labai patenkinti“

Apie kasdienius iššūkius ir darbo patirtį pasakoja „Mano BŪSTO“ Vilniaus klientų atstovė Indrė. Jos teigimu, pagrindinis tikslas yra užtikrinti gyventojų pasitenkinimą. Kasdien ji sprendžia įvairiausius klausimus: nuo šildymo ar karšto vandens sutrikimų iki pašto dėžučių keitimo, bendrijų pirmininkų užklausų ar garantinių darbų suderinimo su statytojais bei rangovais.
Bendravimas stiprina pasitikėjimą
„Jeigu reikėtų mano darbą apibūdinti vienu sakiniu, tai būtų – dėti visas pastangas, kad gyventojas liktų patenkintas. Laimingas klientas reiškia gerą patirtį ir tvirtą tarpusavio ryšį“, – sako Indrė.
Klientų atstovė pastebi, kad gyventojų poreikiai labai priklauso nuo namo amžiaus. Naujos statybos daugiabučiuose daugiausia klausimų kyla dėl bendros informacijos apie namą ir paslaugas, sąskaitų, raktų, šildymo ar elektros apskaitos. Gyventojai itin domisi kondicionierių bei elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimu, taip pat rūpinasi laiptinių bei teritorijų priežiūra, gėlynų ir poilsio zonų tvarkymu.
Tuo tarpu senesniuose namuose dominuoja techninės problemos: stogų pratekėjimai, fasadų deformacijos, dažnai gendančios priešgaisrinės sistemos ar vandens nuotėkiai kolektorinėse spintose.
Vien per mėnesį Indrė sulaukia daugiau kaip dviejų šimtų pranešimų įvairiais kanalais. Dalis problemų išsprendžiama telefonu ar el. paštu, tačiau nemažai klausimų tenka aiškintis tiesiogiai vietoje, prie daugiabučių.
„Toks gyvas bendravimas labai efektyvus. Jis leidžia greičiau rasti kompromisus, užmegzti artimesnį ryšį su gyventojais ir stiprinti pasitikėjimą“, – pabrėžia klientų atstovė.
Geriausias įvertinimas – padėka
Dažnai manoma, kad naujų daugiabučių gyventojai yra pernelyg reiklūs. Tačiau Indrė šį mitą paneigia. Pasak jos, šie žmonės tiesiog nori gyventi gražiai ir patogiai, todėl rūpinasi, kad viskas būtų kokybiška. Jie aktyviai kreipiasi dėl laiptinių švaros, teritorijos, gėlynų ar želdynų priežiūros, o jų dėmesys detalėms ir noras išlaikyti nepriekaištingą aplinką lemia didesnį kreipimųsi skaičių. Kitaip nei senesnių namų gyventojai, jie yra veržlesni, ambicingesni ir labiau įsitraukę į problemų sprendimą.
Indrė pripažįsta, kad didžiausią pasitenkinimą teikia paprasta gyventojų padėka. „Kai klausimas išsprendžiamas greitai – gyvo susitikimo ar skambučio metu – žmonės lieka labai patenkinti. Tokios padėkos yra geriausias įrodymas, kad mūsų darbas atliekamas tinkamai. Svarbiausia – nepalikti gyventojo nežinioje ir visada informuoti bent jau apie tarpinę sprendimo eigą. Tada visi jaučiasi ramiau“, – sako „Mano BŪSTO“ klientų atstovė.