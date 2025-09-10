„Maskvos namų“ griovimą bandžiusi stabdyti bendrovė liko už borto

Teisminiai ginčai kilo dėl viešojo pirkimo procedūrų, susijusių su neteisėtai pastatyto pastato A. Juozapavičiaus g. 30, Vilniuje, vadinamųjų „Maskvos namų“, griovimo darbais. Dėl vieno iš pirkimo dalyvių pretenzijos, teismas buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdęs pirkimo eigą.
Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą, tenkino ieškovės prašymą, tačiau VTPSI šį sprendimą apskundė. Lietuvos apeliacinis teismas, iš naujo įvertinęs visas aplinkybes, nustatė, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai interpretavo Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas ir nepagrįstai pripažino ieškovės pasiūlymą atitinkančiu konkurso reikalavimus. Apeliacinis teismas konstatavo, kad VTPSI pirkimo procedūras atliko laikydamasi visų teisės aktų reikalavimų, o pirkimo dalyvio pretenzijos yra nepagrįstos.
Išsprendus klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, bus tęsiamos pirkimo procedūros – VTPSI įvertins kitų pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus ir nustatys, ar jie atitinka pirkimo sąlygas. Viešųjų pirkimų įstatymas leidžia visą informaciją apie dalyvių pasiūlymus, jų eiliškumą ar darbų vertę viešinti tik pasibaigus visoms pirkimo procedūroms.
Jei viešojo pirkimo metu nebus nustatytas nugalėtojas, pirkimas bus skelbiamas pakartotinai.
Maskvos namaigriovimaspastatų griovimas
