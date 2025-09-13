Dalyje ministerijų miestelio įsikūrus VMI, į A. Goštauto gatvę kelti žadama ir kitas institucijas

Vilniuje, adresu A. Goštauto g. 11 esančiame pastate dar konservatorės Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė pirmuoju projekto etapu planavo įkurti Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ir Susisiekimo ministerijas.
Paskirtosios premjerės teigimu, jos vadovaujamas Ministrų kabinetas laikysis ankstesnėje Vyriausybėje priimto sprendimo.
Pasak jos, ministerijos planuoja likti esamose savo patalpose, tik kai kurioms iš jų esą „reikės nedidelės intervencijos“.
„Kol kas nuomonė nesikeičia, praeitoje (Gintauto Palucko – ELTA) Vyriausybėje esame nusprendę, kad nesikeliam į ministerijų miestelį, tai yra pernelyg didelė finansinė našta mūsų valstybei“, – Eltai sakė I. Ruginienė.
„Finansiškai nėra galimybių pradėti naujo miestelio statybų, dėl to buvo priimtas sprendimas, kad yra tam tikri pastatai, kuriuos galime išnaudoti, nes mūsų pavaldžios įstaigos gyvena tokiose kritinėse sąlygose, tai bent joms norime pasiūlyti sąlygas įsikurti, tai viena iš tokių yra VMI“, – pridūrė ji.
I. Ruginienės teigimu, nors šiuo metu nėra numatyta, kokios dar institucijos galėtų išsikelti į A. Goštauto gatvę ir ten esančius pastatus, viena jų galėtų būti „Sodra“, kuri dabar yra išsidėsčiusi skirtingose sostinės vietose.
„Tų pavaldžių institucijų tikrai (…) yra nemažai, ir jos jau yra išreiškusios poreikį“, – teigė ji.
Anot I. Ruginienės, likusius laisvus tokių institucijų pastatus būstų galima perduoti valdyti Turto bankui.
Be to, paskirtosios premjerės teigimu, atsisakiusi ministerijų miestelio projekto valstybė sutaupys, nes institucijos kelsis į jau esamus pastatus, nereikės statyti naujų.
„Maksimaliai taupysim, kiek tik galim, nes ministerijų miestelis kainuos labai daug ir šiai dienai negalime sau leisti išlaidauti“, – aiškino I. Ruginienė.
Tikimasi, kad persikėlusi į naujas patalpas VMI galės veikti efektyviau
Laikinoji Vyriausybė praėjusią savaitę priėmė nutarimą ir nusprendė Mokesčių inspekciją perkelti į pastatą, esantį adresu A. Goštauto g. 11.
Kaip rašoma nutarime, tokiu būdu planuojama pagerinti darbo sąlygas apie 760–770 žmonių – pastate A. Goštauto gatvėje įsikurs VMI ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai.
Iki šiol VMI sostinėje buvo įsikūrusi aštuoniuose atskiruose pastatuose – šešis iš jų, įsikūrusius Žirmūnų, Blindžių, Vasario 16-osios, Šermukšnių ir Kaštonų gatvėse, valdo Turto bankas.
Šis Eltai nurodė jau kurį laiką ieškojęs galimybių visus Vilniuje veikiančius VMI padalinius perkelti į vieną pastatą.
Be to, pasak Turto banko, su prašymu centralizuotai sutalpinti visus padalinius į vieną pastatą ne kartą kreipėsi ir pati VMI, kaip vieną galimų variantų nurodydama ir pastatą A. Goštauto gatvėje.
„Tai (VMI perkėlimas į vieną pastatą – ELTA) leistų sumažinti administravimo išlaidas bei užtikrinti patogias darbo vietas inspekcijos darbuotojams“, – komentare Eltai teigė Turto bankas.
VMI teigimu, šis Vyriausybės sprendimas turėtų padėti efektyviau organizuoti institucijos darbą.
„Įgyvendinus šį sprendimą, sumažėtų bendras naudojamų patalpų plotas, o centralizuotas darbas vienoje vietoje sudarytų galimybes naudotis bendra infrastruktūra, logistika bei atsisakyti dubliuojančių funkcijų“, – Eltai komentavo VMI vadovė Edita Janušienė.
Planuojama kasmet sutaupyti po 600 tūkst. eurų
Persikėlusi į A. Goštauto gatvę, VMI galės atsisakyti likusių patalpų, kurias šiuo metu nuomojasi.
Kaip Eltai teigė Turto bankas, VMI nuomojosi apie 4 tūkst. kvadratinių metrų plotą, per metus išlaidos tam sudarė apie 600 tūkst. eurų.
„Per dešimtmetį sutaupytų lėšų suma siektų apie 6 mln. eurų“, – nurodė Turto bankas.
Kaip numatyta, pirmojo ministerijų miestelio etapo atnaujinimo darbų konkursą laimėjo rangovė „Naresta“, ji turėtų patalpas pritaikyti administracinei paskirčiai.
Pasak Turto banko, pastato atnaujinimas turėtų padidinti jo energetinį efektyvumą – dabartinę pastato F energetinę klasę pakelti iki A lygio.
„Įgyvendinus A. Goštauto g. 11 pastato modernizavimo projektą (…) sumažės ne mažiau kaip 30 proc. energijos suvartojimas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, taip pat bus įdiegti atsinaujinantys energijos ištekliai“, – teigė Turto bankas.
Turto bankas yra skelbęs, jog viso ministerijų miestelio projekto preliminari vertė siekia 170 mln. eurų.
Pernai lapkritį, užsitęsus viešųjų pirkimų procedūroms, Vyriausybė pirmo projekto etapo sostinės A. Goštauto gatvės pastatų atnaujinimo vertę padidino iki daugiau nei 19,4 mln. eurų.
