Sustingusi Klaipėdos estrada virto valdžios pažadų scena – laikas iki didžiojo įvykio tirpsta

Tokias abejones praėjusią savaitę išsakė Klaipėdos miesto tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Taraškevičius.
Ir iš tiesų, nors buvo planuota, darbai vasaros estradoje nepradėti nei šį pavasarį, nei vasarą.
Klaipėdos miesto savivaldybė į klausimą, kodėl minėtoje teritorijoje nėra jokio judesio, atsakė, kad šiuo metu vasaros estrados rekonstrukcijos projektas derinamas „Infostatyboje“ – laukiama statybą leidžiančio dokumento.
Gavus leidimą, bus pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros, po kurių – rangovo parinkimas ir statybos darbų pradžia.
Savivaldybės teigimu, vasaros estrados kapitalinio remonto rangos darbų konkursas bus skelbiamas gavus statybą leidžiantį dokumentą. Pasirašius rangos sutartį, objektą tikimasi sutvarkyti per 1,5–2 metus.
„Tikimasi, kad rangos darbai bus atlikti laiku ir vasaros estrada bus atnaujinta iki Klaipėdai svarbios sukakties – pirmosios dainų šventės 100-mečio minėjimo 2027 metais“, – situaciją „Vakarų ekspresui“ komentuoja savivaldybė.
Šių metų vasarį rašėme, kad projektavimo konkursą dėl Klaipėdos vasaros koncertų estrados kapitalinio remonto laimėjusi Vilniaus bendrovė „SRP projektas“ po kelių sutarties vykdymo atidėjimų visos apimties projektą pristatė gerokai vėluodama.
„Vakarų ekspresui“ įmonės vadovas tvirtino, kad estrados modernizavimo projektas sudėtingas. Esą buvo daug derinimo ir su užsakovais, ir su institucijomis, o rengiant projektą bendrovėje pasikeitė net keli projektų vadovai.
Po ilgų derinimų ir vėlavimų pagaliau buvo parengtas techninis Vasaros estrados kapitalinio remonto projektas, tačiau jį pateikus ekspertizei ir vėl teko ilgokai laukti ekspertų išvadų.
KlaipėdaestradaDainų šventė
